Dyrehelvede: Skib med 1600 smittede køer

I næsten fire måneder har to skibe proppet med spanske køer sejlet rundt i Middelhavet. Der er 1600 køer på det ene skib, og dyrene er syge. Men ingen vil have dem.

- Siden december har tusinder af kvæg været stuvet sammen på to skibe under så dårlige forhold, at de er blevet syge, og nu vil ingen så tage ansvar for dem her på 4. måned

- Det ligner jo dyrenes helvede.

- Under groteske, unaturlige forhold bliver de stressede og syge, og nu er de nødt til at blive aflivet.

- Det er et skræmmebillede på, hvor galt det kan gå med grusomme dyretransporter.

Tre måneder til havs

Sådan skriver den danske EU-parlamentariker Niels Fuglsang til nationen! om de to dyretransporter til havs, han og andre dyrevelfærdsaktivister har fulgt i månedsvis.

I december blev de cirka 2500 køer nemlig losset ombord på lastskibe i Spanien for at blive fragtet til Libyen. Men her afvist myndighederne kødkvæget, da de fleste var smittet med den farlige 'bluetongue'-syge. En sygdom, der, hvis den bliver konstateret i Danmark, betyder, at besætningen straks skal i karantæne.

Max otte timer og ikke ud af EU

Siden da har skibene så sejlet rundt i Middethavet uden at blive tilset af dyrelæger, og hverken Grækenland, Cypern, Spanien eller Italien tager ansvar for dyrerne i deres farvand. Og det synes Niels - som du måske husker fra dyredebatterne Advarer danske dyr: Halal-slagtere varmer op og Leopard-tæppe på Christiansborg provokerer her på nationen! - er for galt. Også selv om dyrene på det ene af skibene er i gang med at blive aflivet:

- Millioner af dyr transporteres på tværs af EU hvert år. Og det her viser, at nogle af transporterne foregår under helt forfærdelige forhold

- Vi bør tage ved lære af den her tragedie og gøre to ting.

- For det første skal alle dyretransporter begrænses til max. 8 timer.

- For det andet bør eksport af levende dyr fra EU forbydes. I stedet for at eksportere levende dyr bør dyrenes slagtes i Europa, og så kan man bagefter eksportere kødet, skriver Niels.