Dyrere smøger: Kender et sted en pakke koster 20-30 kr.

Kunne du finde på at købe smuglersmøger eller tage til f.ex. Tyskland og handle, nu hvor priserne snart stiger til 55 kr for 20 stks.

- Og hvad hjælper det.

- Flere tager bare til Tyskland eller andre lande, hvor det er billigere.

- Jeg kender 4-10 mennesker bare i mit lokal område, der sælger pakker for 20-30 kr.

- De får bare endnu flere (kunder red.) der vil købe af dem.

- Og skat går glip af den indtægt.

Endnu en grund til at handle i Tyskland

Sådan skriver Camilla N i en af de mest populære af de mere end 500 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om den prisstigning på cigaretter, man kan læse om i regeringens finanslovs-forslag.

Og Camilla er ikke den eneste, der tvivler på, at staten får noget godt ud af hæve priserne, så en 20-stks vil stige med 14 kroner d. 1. april 2020 til 55 kr. Og med endnu en femmer d. 1. januar 2022, så prisen derefter er 60 kr..

- Tja... Og så fik vi endnu en grund til at handle i Tyskland, skriver Sanne D på DRs facebook, og på Politikens profil hos den amerikanske gigant, skriver Simon N:

Og købe masser af pantfrie dåser med hjem

- Ja ja, vi må til Tyskland efter tobak.

- Så kan vi også få en masse pant fri dåser med hjem til den danske natur, og Kenneth S ser nye karrieremuligheder for kriminelle typer:

- Cigaretsmugler faget har længe været næsten uddødt, endelig lidt vind i sejlene for dem.

- Og kiosk tyveri vil igen blive lukrativt, en anden niche af tyveri der igen vil blive genoptaget med stor iver, skriver Kenneth.

Rigtig mange mener dog, at højere cigaretpriser kan motivere til at stoppe den dyre og usunde vane. 46 har således liket denne kommentar fra Cæcilie L:

- Så fint!

- Synes sagtens at man kunne hæve prisen mere og hurtigere.

- Så kan det også være at man skulle til at overveje, muligvis, måske at stoppe med den møg vane.

- Det motiverer i hvert fald yderligere!

Se også: Rekordstor sag: Smuglede cigaretter i millionvis

Der bliver smuglet massevis af smøger ind i Danmark allerede, men hvad tror du?

Se også: Siger ja til 90 kr for en pakke smøger på én betingelse: Kager skal være dyrere