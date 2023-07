nationen ... 25. jul. 2023 kl. 11:10 Gem artikel Gemt artikel

Dyrt mink-punktum: Endelig

Fødevarestyrelsen har nu langt om længe åbnet for pengekassen og udbetalt 65 millioner for 'endelig' nedlukningserstatning og kompensation til de første 11 minkvirksomheder. Nu mangler de kun at sende penge til de næste 1113 virksomheder