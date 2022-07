Dyster melding

- Hvis man synes, at den sidste vinter var dyr, er udsigterne lige nu, at det kan blive 50 procent dyrere denne her vinter.

- Så det er meget dystre meldinger.

Rusland sender mindre gas

Sådan siger Kristian Rune Poulsen, energianalytiker hos Green Power Denmark, til DR Nyheder om priserne på naturgas, der er fløjet i vejret.

Gas handles på den hollandske gas-børs ICE, og her er prisen i dag den højeste i to år. Sammenlignet med juli sidste år, er der tale om en tidobling.

19 grader og kun koldt vand

Prisen på gas stiger, fordi der kommer mindre gas fra Rusland. EUs ledere blev forleden enige om en spareplan, der opfordrer landene til at skære gasforbruget med 15 procent, og i München meddelte borgmesteren, at der straks bliver lukket for det varme vand på alle offentlige kontorer, ligesom der vil blive skruet ned for gadebelysningen. Til vinter skal offentligt ansatte desuden tage varmt på på på vej.

Alle skal yde et bidrag

Rumtemperaturen kommer nemlig ikke over 19 grader i den sydtyske bys kommunele bygninger.

- For at vi kommer godt igennem vinteren, er vi nødt til at reducere forbruget af el og varme markant.

- Vi vil opfordre alle til at yde deres bidrag, siger Münchens overborgmester Dieter Reiter.