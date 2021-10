Easypark-brøler

Easypark får en del klager over 'forkert områdekode'-bøder. Nu lytter de til de sure kunder og opdaterer p-appen, så folk selv skal vælge parkeringsområde. Men kunderne behøver IKKE at slette appen og reinstallere, som den første besked lød

- Jeg parkerer min bil ved Lidl på Østerbro og sætter EasyPark på.

- Den hopper op med 'stedkode', som jeg selvfølgelig vælger, da det er den eneste, der hopper frem i området.

- Da jeg kommer ud, har jeg og otte andre biler fået en parkeringsbøde.

- Jeg klager selvfølgelig, da jeg har bevis på, at jeg har betalt via min Easypark-app - men bliver afvist, da 'stedkoden' er forkert.

Jeg fik ikke valget

Sådan skrev Emilie for to uger siden (20. september) i en af de mange vrede anmeldelser, parkerings-giganten Easypark får på Trustpilot. Emilie synes, det var under al kritik, at hun følger reglerne, men alligevel ender med en bøde, fordi områderne ikke er korrekte i Easyparks app. Og hun sluttede af med denne sætning:

- Jeg fik ikke engang valget om, at der kunne være andre koder i området.

Morten betalte parkering i grøn zone: Det var bare den forkerte grønne zone

Og nu tyder noget på, at Easypark faktisk tager hende og andre områdekode-afgiftsramte bilbrugere seriøst. For selv om Emilie fik et 'du-er-selv-skyld-i-bøden'-svar fra Easyparks kundeservice, så er der sket noget siden da.

Men det får kunderne nu

Rasmus M. klagede nemlig også sin nød over en 'områdekode'-bøde på Trustpilot et par dage senere (25. september), og han krævede handling:

- Er ikke interesseret i et copy/paste-svar.

- Hellere at I tager kritikken til eftertanke, skrev Rasmus, og se så, hvad Easypark nu svarede:

Vi har lyttet til vores kunder - slet appen

- Vi har lyttet til vores brugere, og vi har fået en ny opdatering i appen.



- Hvis du sletter appen og henter den igen, så burde du få seneste version af appen.



- Den nye version af appen går ud på, at du lokaliseres på kortet - fortsat af din gps på mobilen.

Ny app foreslår IKKE ét område

- Men den foreslår ikke et specifikt p-område med det samme.

- Så man kan ikke længere blot vælge at starte parkering på det p-område, ens gps foreslår ved at trykke på P'et i bunden af appen.



- Fremadrettet vil man med den nye version af appen, få en liste af p-områder i bunden af appen, så fremadrettet skal man som forbruger selv vælge p-området, skrev kundeservice, og da nationen! gennem tiden har fået en del henvendelser om netop disse 'område-bøder', kontaktede vi derfor Easypark for at høre lidt mere om den nye app. Og nu viser det sig, at man IKKE skal slette sin app:

Den nye funktion hedder listevisning

- Vi arbejder løbende på at forbedre og opdatere vores app, og en af de nye elementer er en 'liste-visning' af parkeringsområder.

- Denne funktion er ved at blive rullet ud gradvis på iOS (Apple), dvs. at ikke alle kunder har den endnu, og man kan ikke forcere at få funktionen.

- Men det kommer til alle inden for nærmeste fremtid.

Man skal ikke slette og re-installere

- Så det er ikke en ny app, men en ny funktion i den eksisterende app.

Sådan ser den nye funktion i den gamle app ud.

- På Android vil vi gøre det samme, men udrulningen er ikke startet endnu, skriver Bernd Reul, der er Easyparks direktør for Danmark og Island, men hvad siger du?