Ecco-sko: Køber et par i morgen

- Skal ud og købe Ecco-sko i morgen.

Sådan skriver Egon H. i en af de 157 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om den voldsomme shitstorm, der har ramt den jyske skogigant, fordi de ikke vil lukke ned for deres russiske butikker.

Selvfølgelig Ecco

Egon er langtfra den eneste, der synes, at Ecco - der fortsætter deres russiske forretninger af hensyn til de russiske medarbejdere - gør det rigtige. Ole J skriver således, at han vil købe tre par Ecco-sko - og Jimmi S. kan meddele, at han allerede har støttet:

- Har lige købt nye sko til mindste manden idag.

- Selvfølgelig Ecco, skriver Jimmi, og Maria T - der ikke har aktuelle planer om skokøb - er enig, i at boykot ikke giver mening:

- Det skal sørme da ikke gå ud over de mange russiske indbyggere, som intet har med den psykopat eller hans egotrip at gøre.

- Forstår godt, de lader deres butikker være åbne. Der er trods alt stadig russiske børn der skal bruge sko, skriver Maria.

1800 ansatte ville ende på gaden

Ecco fortæller, at de - hvis regeringen eller EU beslutter regler, der handler om danske virksomheders forretninger i Rusland - er 100 procent klar til at rette sig efter dem. Men at de lige nu tænker på deres ansatte:

- Vi har – som Ecco altid har gjort det i dybt kritiske situationer – medarbejdernes ve og vel øverst på vores agenda.

- Hvis Ecco trak sig ud af Rusland og lukkede vores butikker, ville vores godt 1800 medarbejdere og deres familier, i alt over 5000 mennesker, faktisk finde sig selv på gaden i et land, der ikke har vores sociale ydelser.

- Yderligere ville det medføre betydelige jobtab i Danmark og rundt om i Eccos organisation, skriver Ecco til Ekstrabladet, men hvad tænker du?