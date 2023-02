nationen ... 27. feb. 2023 kl. 18:38 Gem artikel Gemt artikel

Efter 10 år: Jesper vil droppe solceller

Energistyrelsens afregningssystem for små elproducenter er ikke gearet til længere perioder med høje elpriser. Så 47.000 solcelle- og vindmølleejere har i dag fået brev om, at de har tjent for mange penge sidste år - og skal betale tilbage. Det skaber vrede