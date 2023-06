Efter 100 år: Ny Lurpak

- Så er man da sikker på at ødelægge et godt verdenskendt varemærke.

Ej stop

Sådan skriver Lis E. en kommentar på Finans.dks Facebook-profil om de mælke-fri Lurpak'smør', der skal introduceres fra næste sommer. Lurpak lavet af planter:

- Jeg vil have den ægte vare fra dansk landbrug, skriver Jens M. i en anden kommentar, og Jim, er heller specielt positiv:

- Ej, stop plantebaseret mad, det er til dyr, ikke mennesker.

- Jeg snakker ikke om salat, men produkter, der erstatter ting for at spare, skriver han.

Flere unge og flere fleksere

Det nye produkt skal ramme butikker i Danmark og Storbritannien fra sommeren 2024. Og Arla-chefen håber på, at det vil tiltrække nye kunder:

- Hensigten med at producere en plantebaseret Lurpak er ..... at få fat i flere unge forbrugere.

- Og samtidig øge salget til den stigende andel af forbrugerne, der flekser mellem at købe plantebaserede produkter og mejeriprodukter, siger koncerndirektør Peter Giørtz-Carlsen til Finans.dk

Arla skriver til nationen! at det er for tidligt at sige noget om pris eller emballage. Men at det nye plantesmør er klar til lancering sommeren 2024, men hvad siger du?