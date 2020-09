Efter 13 gange 60 kr fik Annie nok

nationen! har modtaget flere henvendelser fra yousee/TDC-kunder, der klager over, at de bliver trukket 60 kr pr uge, for noget de ikke aner hvad er. Se hvad du skal gøre, for at stoppe det.

- Hej



- Det handler om, at der via mit abonnement hos YouSee bliver trukket 60 kr om ugen til et fupfirma - constance Inc ?



- Det er mit barnebarn på 11 år, der bruger telefonen. Hun siger, at hun ikke har klikket på noget, der skulle medføre et abonnement.

Pengene er tabt - gør noget

- Jeg har talt med YouSee, der siger, at de ikke kan gøre noget med de penge jeg har betalt (cirka 13 gange de 60 kr).

- Men de kunne stoppe det, så jeg ikke længere kunne blive trukket for sådanne fupydelser.

Sådan indleder Annie P et brev til nationen! om det der i hendes øjne er en vild omgang svindel, der kan foregå uden at folk lægger mærke til at de bliver svindlet. For siden juni måned har yousee/TDC trukket 60 kr. pr uge for noget hun ikke aner hvad er, og forleden fik hun nok – og hun fik også hjælpe fra YouSees kundeservice til at stoppe det.

Gik ind bagved og lavede stopklodser

Rene W har også skrevet til nationen! om de 60-kroners-opkrævninger han er blevet præsenteret for på sin telefon, og nationen! har bedt yousee/TDC om at svare på, hvor stort problemet er – og hvad man kan gøre for at UNDGÅ at betale 60 kr. pr uge. til firmaerne, der ifølge Annie og Rene hedder ’ SPACE’, ’Constant Inc’, ’4T’, ’NCH’ og ’passage 8’. Deres svar kan du læse nedenfor. Annies mail fortsætter således:

- Den rare mand i kundeservice gik ind ’bagved’ og lavede nogle stopklodser, og så skulle vi også skrive STOP SPACE, som svar på en fup-SMS’erne.

- Denne sms skulle man også betale for at afsende

Det her svindel skal dyrkes

- Jeg håber I vil være rare at dyrke dette svindel, samt hvordan det kan lade sig gøre, at telefonselskaberne tilsyneladende lader disse fupfirmaer opkræve penge via vores abonnementer, skriver Annie, og YouSee skriver, at de faktisk er meget opmærksomme på, at stadig flere forbrugere kommer til at tilmelde sig abonnementstjenester, som de ikke ønsker:

YouSee: Det er ikke svindel

- Derfor har vi en dialog med resten af branchen om, hvordan vi kan hjælpe med at løse dette problem, og vi vil også gøre endnu mere for at informere vores kunder om, hvad de kan gøre for at fravælge disse tjenester igen.

- Selvom det er ærgerligt at betale for en service, som man ikke bruger, er der i disse tilfælde ikke tale om svindel, men at man selv - eller måske en anden i familien – via mobilen har tilmeldt sig en service, som betales via mobilabonnementet.

- Der er dog flere ting, man selv kan gøre for at undgå dette. Hvis man vil være på den sikre side, kan man via vores selvbetjening helt spærre for indholdstakserede tjenester.

Og man kan afmelde den pr. sms

- Er man blevet tilmeldt en abonnementsservice, som man ikke ønsker, kan man afmelde den via sms.

- I hver enkelt meddelelse, man modtager, skal indholdsudbyder angive både pris og information om, hvordan man afmelder sms'erne: kodetekst + STOP (fx ”XXXX STOP”).

Vi har også en hjælpeside

- Denne procedure skal man følge. Når man opsiger en abonnementslignende tjeneste, har man krav på at modtage bekræftelse på opsigelsen. Hvis det ikke virker, skal man kontakte udbyderen af tjenesten for at afmelde sig.

- Vi har oprettet en hjælpeside, hvor vores kunder kan læse mere om tjenester købt via sms, og hvordan man afmelder eller helt fravælger dem, skriver YouSee, men hvad tænker du?