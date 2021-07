Efter 15 børn: Så sagde myndighederne stop

Tænk at der sidder nogle mennesker i Familieretshuset, der har så meget tid, skriver Jan og Mette. Der har ikke haft navneproblemer med de første 15 børn - men nu har de fået nej til at kalde deres yngste datter Pippi Davinci

- Vi er forældre til 16 børn til sammen.

- Jeg, Jan, har 13 børn og Mette har 6 børn. Vi har altså 3 sammen.

- Vi bor på en gård i Greve, og de to ældste af vores fællesbørn hedder hedder Pusle Picasso og Perle Dali. Vores 3. og sidste barn skulle hedde Pippi Davinci.

Afslag på afslag

- Men vi har måtte gennem en lang proces, med afslag på afslag. Familieretshuset har ikke kunne godkende Pippi s navn.

- Det har virkelig været en kamp og tænk, at der virkelig sidder nogle mennesker i Familieretshuset, der har så meget tid til at vurdere hvad vores børn skal hedde.

- Og vildt at det skulle afgøres ved en domstol

Et drengenavn i udlandet

Sådan indleder Jan LL et brev til nationen! om det i hans og konen Mettes øjne helt urimelige afslag, de har fået på et navn - og de i deres øjne helt urimelige sagsbehandlingsressourcer, der er brugt på at give dem afslag. Jan regner ikke med at Familieretshuset giver sig, nu hvor de har investeret så mange personaletimer, men de kunne godt tænker sig at høre, hvad du mener om pigenavnet Pippi Davinci.

Og for kendt til at være et efternavn

Systemet har nemlig undersøgt, at Davinci som fornavn er et drengenavn i udlandet, og ikke bliver brugt som pigenavn herhjemme - og at Davinci som efternavn ikke går, da man ikke bare kan tage et kendt historisk navn. Det giver forældrene ikke meget for, og deres brev fortsætter derfor således:

Vil gerne have syge bedstemødre til barnedåb

- I nutidens Danmark siges det, at man kan hedde alt.

- Og hvorfor kan man hedde Leonardo, Vincent, Pablo, Princes, Befri, Dyne, Europa, Hane, Ok, Awesome.

- Vi har da helt forståelse for, at man ikke kan kalde sine børn for Gud, Hitler eller Satan, men Pippi Davinci?

- Da begge vores mødre er alvorligt syge ville vi gerne kunne holde en barnedåb hurtigst muligt.

- Pippi blev forresten et år 29/6-21 og har ikke kunne få et navn, skriver forældrene, der er klar til at anke sagen, men hvad tænker du?