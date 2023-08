Efter 160 år: Fodbold-Henning har fået nok

- Fodbolden fik et tiltrængt løft, da tilbagelægninger til målmanden blev straffet med frispark, hvis han tog med hænder.

- Denne regelændring har medført mere flow i spillet, men der er behov for yderligere ændringer af reglerne for at gøre det mere seværdigt at se fodbold.

- For fodbolden har to hovedproblemer: Der scores for få mål, og der er ikke tempo nok i spilafviklingen (for mange pauser).

Der går for meget tid

Sådan indleder Henning N. et brev til nationen! om det spil, han har hygget sig med siden han som 11-årig lilleput blev medlem af Toreby Boldklub på Lolland i 1957.

Henning nåede også at spille i Danmarksserien for samme klub i 1967, hvor de bl.a. mødte Brøndbys 1. hold. Og indtil en lyskenskade sidste år satte en stopper for driblingerne, spillede han for Tuse IF, som superveteran.

Annonce:

Nu hvor han så sidder derhjemme og følger sit elskede spil på skærmen, så har han fået tid til at formulere et forslag. Drop den 160 år gamle måde at få bolden i spil igen på, når den har passeret sidelinjen:

Og der bliver sjældent scoret

- Der går alt for meget tid med indkast.

- Ved et indkast tæt på modstandernes hjørneflag kommer kasteren ofte fra en position langt væk og skal måske tørre bolden et par gange, inden han kaster.

- Det giver et langt afbræk i kampen, og der bliver sjældent scoret efter et indkast.

- For at skabe mere flow i spillet skal indkast afskaffes og erstattes af indspark. Indsparket skal tages inden seks sekunder, fra bolden er placeret det rigtige sted, og modspillerne skal være mindst fem meter fra bolden.

Logik - for det hedder jo fodbold

- Spillet hedder jo fodbold, så egentlig en meget logisk ændring, og den vil føre til flere scoringer, da bolden kan sparkes direkte op til modstandernes mål. Offside-reglen skal også gælde ved indspark, så man undgår, at en spiller kan placere sig lige foran målet uden at blive dømt offside, skriver Henning, der gerne vil høre, hvad du mener?