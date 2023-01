Efter 46 år: Gigantisk ophørsudsalg

- Der var mange mennesker ved åbning kl. 8.00.

- Mange var kommet i god tid.

Sådan skriver Aldi til nationen! om det første af i alt 59 planlagte ophørsudsalg. Et ophørsudsalg, der begyndte i dag i supermarkedet i Albertslund kl. 8.00m, hvor kunderne kunne spare 30 procent på varerne (undtagen aviser, pant, tobak, modermælkserstatning, håndkøbsmedicin og magasiner)

625 medarbejdere mister jobbet

For en måned siden kunne den tyske discountgigant nemlig oplyse, at de havde indgået en aftale med Rema 1000, som køber 114 af Aldi-butikkerne samt tre logistikcentre. Og at 59 butikker lukker, og derfor skal have solgt ud af varerne.

Annonce:

- I de butikker, der lukker, vil der være ophørsudsalg. Det betyder, at vi ugen inden lukkedagen reducerer prisen på alle varer med hele 30%, 50% og 70%', fortæller discountkæden, og som man kan se på billederne, så var der mange, der gerne ville sige farvel - og gøre et godt køb.

Stor interesse

Aldi regner med at lukningen af de 59 butikker i januar-februar betyder at 625 medarbejdere skal afskediges.

- Vi gør vores bedste for at hjælpe og støtte de medarbejdere, som snart skal finde nyt job.

- I den forbindelse glæder jeg mig over den store interesse fra andre i branchen for de dygtige kolleger, som vi desværre må opsige, sagde Finn Tang, administrerende direktør i ALDI Danmark i december, men hvad siger du?

800 fyret: Det bliver sgu svært