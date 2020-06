Efter 594.790 corona-test: Flere framelder sig DNA-register

Når man får taget en coronatest, så gemmer myndighederne dit DNA til brug for fremtidig forskning. Men foreløbig har 65 bedt om at deres materiale IKKE bliver brugt af andre. Og køen vokser.

- Tager du imod tilbuddet om at blive testet, opbevarer vi dine personoplysninger, inkl. prøvesvaret, i ti år efter din død.

- Restmateriale fra din test vil endvidere blive gemt i Danmarks Nationale Biobank til brug for fremtidig forskning.

Kan bruges til alle mulige formål

Sådan står der i det materiale, de foreløbig 594,790 corona-testede danskere har haft mulighed for at se, da de bookede en test-tid på hjemmesiden coronaprover.dk - hvis de altså klikkede på et link til en en pdf-fil og nåede om på side tre. Og den procedure, er der flere, der synes er lidt for vanskelig:

- Det er meget følsomme oplysninger, som i princippet kan bruges til alle mulige andre formål end coronatest og coronaforskning.

- Men det tænker folk næppe på, og lige pludselig har man reelt lavet et nyt register – en biobank – uden at det er gået op for befolkningen, siger Thomas Ploug, professor på Aalborg Universitet til medwatch.dk, der også har talt med sundhedsordførere fra venstre og DF, der synes proceduren kunne være mere oplysende:

En seddel ved indgangen

- Man burde allerede ved indgangen til et testtelt have den nødvendige information om, at tingene bliver gemt.

- Og så skulle man have stukket en seddel i hånden, hvor man blev spurgt, om de måtte gemme ens prøver – ja eller nej, siger Liselott Blixt således og Venstres Martin Geertsen er enig:

- I stedet for at folk selv skal ind og lede på nettet for at finde et sted og melde fra, burde man vende bøtten på hovedet, så man aktivt skulle tilvælge, at man gerne ville lade sine prøver indgå i et forskningsprojekt, siger han til medwatch.dk

Flere melder fra i år

På coronaprover.dk fremgår det nemlig, at man skal tilmelde sig det såkaldte vævsanvendelsesregister, for at framelde sig(!), og nationen! har spurgt i Sundhedsdatastyrelsen, hvor mange der i corona-månederne april og maj har tilmeldt sig - sammenlignet med de samme måneder sidste år.

I april og maj 2019. var det således 9 personer, der frameldte sig genomoplysninger - i 2020 er det tal vokset til 79. Og ud fra den her besked, der har ligget et par dage på vævsanvendelsessregistrets hjemmeside, kan man nok regne med at det tal stiger.

Screenshot fra vævsanvendelsesregistrets hjemmeside. Det er her man skal tilmelde sig, hvis man vil frabee sig at andre kan se i ens DNA.

Må ikke bruges i efterforskning

nationen! har de seneste måneder modtaget en del opkald ( plus et maskinskrevet brev, som du kan se nedenfor) fra nervøse danskere, der vilhave fokus på, hvad myndighederne må bruge materialet til. Og Statens Serum Institut fortæller til nationen!, at der er ret skrappe regler for anvendelse.

- Prøverne fra Testcenter Danmark er underlagt samme regler og lovgivning som biobankens øvrige prøvesamlinger.

- De regler forhindrer, at prøverne kan bruges i forbindelse med i efterforskning og retsager.

- En sjælden undtagelse er i forbindelse med identifikation af ofre, skriver seruminstituttet