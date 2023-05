Efter brøler: Q-park gennemgår alle bøder

- Hej.

- Jeg fik en parkerings afgift d. 3/5 på adressen Toggangen ud for nr 40.

- Men sjovt nok er der ikke nogen skilte ved Toggangen.

- Jeg ringede derfor til Q-park for at høre, om de havde fået Toggangen som område under dem.

Synes ikke de hjælper

Sådan indleder Martin D. en mail til nationen! om en P-vagt fra Q-park, der tilsyneladende skrev en bøde, han slet ikke havde ret til at udskrive. For da Martin fik at vide, at Q-Park ikke ville oplyse, hvilke områder de opererer i, kontaktede han både kommune og boligselskab. Og ingen af dem vidste, at Q-park skrev bøder ud på Toggangen ud for nr. 40.

Martins brev – som nationen! har bedt Q-park kommentere – fortsætter derfor således:

- Jeg synes ikke Q-park lever op til det de skriver på hjemmesiden, at vil hjælpe en med oplysninger om det er tilladt at parkere et sted.

Annonce:

Ligner rocker metoder

- Jeg synes det er rocker lignende metoder at Q-park tager i brug.

- For hvordan kan q-park overhovedet tillade sig at udskrive afgifter på veje som ikke hører under dem og samtidig siger at de har dokumentation på at jeg holder ulovligt?

- Kan det virkelig være rigtigt at man skal bruge tid og kræfter på at få annulleret en afgift som aldrig skulle være skrevet, skriver Martin, der har fået besked om at bøden er trukket tilbage – men ingen forklaring eller undskyldning.

Udstedt ved en fejl: Ikke vores område

Men Q-park har sendt dette svar til nationen!:

- Med henvisning til den omtalte afgift, så har vores sagsbehandling allerede tidligere i denne måned konstateret, at afgiften ved en fejl var udstedt for en parkering på et tilstødende område, som ikke er omfattet af den aftale om parkeringskontrol som Q-Park har.

- Vi har i den forbindelse tilskrevet bilisten med besked om at afgiften er annulleret.

Annonce:

Gennemgår andre afgifter for at sikre os

- Selvom der er tale om en særdeles sjælden hændelse, så har vi dog tidligere haft en tilsvarende sag i samme område.

- Derfor har vi iværksat en revision af instruksen til vagterne om områdets afgrænsning samt desuden iværksat en gennemgang af andre afgifter pålagt på samme adresse for at sikre os, at de alle er udstedt korrekt.

Klar til annullere flere bøder

- Skulle gennemgangen af afgifter mod forventning vise, at der er andre fejlbehæftede afgifter, så vil disse naturligvis blive annulleret og bilisterne tilskrevet herom, skriver Q-park.

Martin har efterfølgende oplyst, at Q-park har trukket endnu en bøde tilbage, men hvad siger du?