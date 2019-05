Efter bussex i frokost-pausen: - Rolig nu

- Rolig nu.

- Manden har frokost pause, det sgu da mere sørgeligt at stå og filme det.

Min gamle bedstemor

Sådan skriver Renato M i en meget populær kommentar (1034 likes) på Ekstra Bladets Facebook-profil om den nu fyrede buschauffør fra Støvring, der i næsten bogstaveligste forstand, er blevet taget med bukserne nede.

Fyret: Dansk buschauffør filmet i fræk frokostpause

Og Renato er - som de mange likes indikerer - langtfra den eneste der mener at chefen for busselskabet skulle have ladet chaufføren fortsætte i firmaet, fremfor at fyre ham:

Sex er bedre end slatten leverpostej

- Som min gamle bedstemor altid sagde, to fingre i ku...n, så kører bussen, skriver Brian N i en anden populær kommentar (735 likes), og Milla S er heller enig i fyringen:

- Hold da kæft, hvor er vi blevet smålige.

- Det er sikkert hans egen betalte pause og sex er squ da bedre end en slatten leverpostejmad!

- Tror jeg vil overraske min kæreste imorgen, i HANS pause, skriver Milla.

En våd klat på sædet - klamt

På nationen! har sex-chaufføren - som åbenbart er almindelig samtalestof i Støvring - også skabt debat, og selv om der er flere, der synes at fyringen er uretfærdig, så synes Lotinis den er helt fari:

- Rimelig klamt, så kan man lige få lov til at sidde i en våd klat når pausen er forbi ..

- Godt han blev fyret! Fy for satan altså, skriver Lotinis, men hvad tænker du?