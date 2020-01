Efter ét tvangsfjernet barn: Pape vil tage nummer to

Søren Pape mener, at forældre, der har fået tvangsfjernet ét barn, har vist sig uegnede, og at deres næste barn, derfor skal bortadopteres straks. Har han ret?

- Ja, det er meget, meget trist at det skal være nødvendigt. Hjerteskærende.

- Hvis en sådan bortadoption skal kunne foretages ansvarligt, må og SKAL der i den grad ske markante ændringer i kommunerne.

- Den nye familie SKAL undersøges i hovede og r.., og opfølgningen SKAL bare være 100% i orden. Der er alt, alt for mange børn, der lider under dårligt fungerende systemer.

- HVIS penge og ekstrem grundighed følger med, så JA.

Væmmes ved Mette

De har simpelthen ingen forældre

Sådan skriver Janne E i af de kommentarer, der er skrevet på DR Politiks Facebook-profil om den melding Søren Pape kommer med i DR programmet Det politiske talkshow om forældre, der får et barn nummer to, efter at deres første barn er blevet tvangsfjernet:

- De har simpelthen ingen forældreevne, så hvorfor i himlens navn skal en socialrådgiver eller andre bruge to år på at finde ud af, om det her barn skal tvangsfjernes.

- Det barn må ikke tvangsfjernes, men allerhelst bortadopteres ved fødslen, fordi forældrene har bevist, at det evner de ikke, siger Pape.



Forældrekompetencen kan ændre sig

Men selv om Papes udtalelse har fået en del likes, så har udtalelsen skabt debat:

- Det kan feks være et meget ungt par, der får fjernet deres børn, og mange år senere får børn igen.

- Der er mange perspektiver, men Pape er ikke en mand med mange synspunkter, og/eller dybere tankegang, skriver Rene J. f.ex, og Eva P. er heller ikke begejstret for den automatiske tvangsadoption:

- Man skal bruge tid til at lave en individuel vurdering OG ikke mindst sikre retssikkerheden for både barn og forældre.

- Ting kan ændre sig - også forældrekompetencen, skriver hun, men hvad tænker du?