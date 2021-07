Efter fem hjerneblødninger: Slem hovedpine

- Hej

- Jeg hedder Pernille, jeg er 53 år.

- Jeg henvender mig da jeg er godt utilfreds med hvordan vores system fungerer.

Rent helvede

- Jeg fik for snart 2 år siden 5 hjerneblødninger. Jeg fik tæsk af min eks- kæreste.

- Og lige siden har det været et rent helvede, er syg konstant og lider af kronisk hovedpine 24/7. Og svimmelhed, selvfølgelig.

- Problemet er, at jeg ikke kan få noget medicin fra min læge, så det eneste jeg tager mod alle de smerter er håndkøbsmedicin, som ingen virkning har når det kommer til stykket.

Har jeg overset noget?

Sådan lyder de første sætninger i en mail nationen! har modtaget om at have konstant hovedpine – og ikke kunne få nogen hjælp. Pernille HAR været på Region Hs hovedpineklinik på Glostrup Hospital, men den medicin de tilbød hende gjorde kun smerterne værre.

Og nu håber hun at et brev til nationen! kan hjælpe – for måske sidder der en læser, der har et godt råd. Eller også er der et offentligt behandlingstilbud hun har overset. Hendes brev – som nationen! har bedt Region H kommentere – fortsætter nemlig således:

Jeg er helt alene - alle er gået bort

- Jeg mener, at det er under al kritik, at jeg ingen hjælp kan få, har efterhånden været nok igennem.

- Jeg bor alene i Albertslund og har ikke længere nogen familie, da alle er gået bort, så jeg er helt alene og det er bestemt ikke sjovt.

Jeg har været på hovedpineklinikken på Glostrup hospital, fik nogen piller som jeg ikke kunne tåle og derefter ingen hjælp.

Føler ærligt talt at jeg står alene i hele verden. Min læge gør intet til trods for, at han selvfølgelig kender til mit store problem.

Hun må henvende sig til lægen igen

-Situationen er under al kritik, hjælp, skriver Pernille, og nationen! har spurgt Region H, om de kan komme med et godt råd om yderligere behandling til kvinden. Men det offentlige system har ikke mere at byde på:

- Region Hovedstaden kan ikke gå ind i enkeltsager.

- Men det lyder som om hun har handlet helt rigtigt.

- For at få yderligere hjælp, så skal hun henvende sig til egen læge igen, skriver Region Hovedstaden til nationen!.