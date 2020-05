Efter fire dage på bunden: Mortens iPhone virker stadig

- I forlængelse af artiklen om iPhone, der er tabt i vandet, vil jeg da gerne tilbyde at hente den op.

- Jeg har kajakpoloen på Islands Brygge og har over 100 dyk i havnen på mit cv.

Sådan lød det i et par af de mange venlige mails, der tikkede ind fra læserne, efter at Morten Olesen havde fortalt om sit hyr med at finde sin iPhone 11 Pro, der var røget i havnen i lørdags. Og det fortsatte:

- Jeg har hentet alt fra mine bilnøgler, vielsesringe og en dildo op af havnen, og:

- Sådan en iPhone finder jeg nemt, skrev andre.

Dykker normalt til 20 meter - men der er mudret

Mortens forsikringselskab ville nemlig gerne give ham en ny - men han skulle bare lige aflevere den gamle først. Og efter fire dages forgæves snorkling rundt i cykeltøj og dykkermaske fra Lidl, var han så mør, at han godt kunne bruge noget hjælp.

Og heldigvis har Ekstra Bladet nogle meget hjælpsomme læsere, som du kan møde i indslaget ovenfor - og læse herunder:

- Jeg er sikker på, at Specialtjenesten i HBR gerne vil hjælpe.

- De træningsdykker dagligt i havnen, skrev Peter Ø, der altså også var klar, og Sophia og hendes bror, der er fridykkere og undervandsjægere, var også meget hjælpsomme:

- Vi dykker normalt ned til 20 meters dybde herhjemme, så vi kan godt hjælpe Morten med at hente hans telefon. Hvis han ved præcis, hvor den er tabt.

I alt var 20 dykkere parat

- Bunden i Københavns Havn er meget mudret og telefonen kan muligvis allerede været dækket lidt af det, hvis den er tabt i lørdags.

- Hvis du kan sætte os i kontakt med ham, kan vi muligvis hjælpe ham til eftermiddag. Vi bor selv inde i byen, skrev Sophia således.

I alt meldte cirka 20 dykkere - og et par magnetfiskere og en del andre venlige mennesker - sig, og vores reporter tog med ud for at se, hvordan man finder en iPhone på fire meters dybde under uklart vand. Se med øverst!