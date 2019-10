Efter hærværk: Mustafa viser tatovering til 'venstrefløjsfascister'

Pennen ER stærkere end sværdet, skriver Mustafa S, efter at en folketingskandidat fra Nye Borgerlige har sagt sit job på en burger-bar på Nørrebro. For selv om 'venstrefløjsfascisterne' har fået deres vilje denne gang, har de ikke vundet.

- Det himmelråbende idioti fortsætter.

- Men det gør vi andre også!



Sådan indleder Mustafa S et brev til nationen! om de trusler, der har ramt folketingskandidaten Anahita og det hærværk, der har ramt hendes arbejdsplads.

Del den her med din lokale fascist

Men nu er han faret i blækhuset for at vise sin modstand mod det han kalder venstrefløjsfascister.

Hans brev - som han gerne vil have du deler 'med din lokale fascist', fortsætter derfor således:



Et enormt problem for det frie samfund

- Så skete det, at folketingskandidaten Anahita, sagde sit job op på spisestedet, efter trusler, hærværk og falske anmeldelser, organiseret af venstrefløjsfascisterne.

- På de sociale medier, blev hun ovenikøbet udskammet, og mistænkeliggjort for selv at skulle have stået bag alt dette, som et PR-stunt for spisestedet.

- Islamisterne og de stødte tvetungede muslimer, er eksperter i denne mistænkeliggørelse...



- Det er ikke blot sørgeligt for Anahita, men et enormt problem for det frie samfund.

- Ligesom da Paludan brændte en bog, retfærdiggjorde de frelste, deres voldige adfærd, med at han var provokerende og selv uden om det.

- Så intet nyt på den front.



Min tatovering viser at pennen er stærkere end sværdet

- Jeg fik tatoveret denne, for at huske mig selv på, at pennen ER stærkere end sværdet.

- Fordi nok har fascisterne i denne situation, fået deres vilje ved hjælp af vold og tyranni, men de har ikke vundet.



- Dette afføder endnu flere som Anahita. Og endnu flere, som tager afstand fra det samfund, disse taberer og deres islamistiske venner ønsker.



- Jeg har sagt det før, og står stadig ved det.

- Aldrig i livet om jeg vil lære mine børn, at dukke hovedet for disse typer, slutter Mustafa, men hvad tænker du?