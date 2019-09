Efter Pippi-censur: Nu er turen kommet til Marx

- Hvis man kan fjerne Pippi-bøger fra biblioteker, så kan man vel også fjerne dette.

- Det er bare at slette i historien.

Se også: Ud med neger og kineser: Pippi serien renset for racisme

Antidemokratisk

Sådan skriver Kjelle L i en af de populære kommentarer (72 likes), der er skrevet på svenske SVTs Facebook-profil om det kunstværk, der nu er fjernet fra Järfälla Kommunes kommunalbestyrelses-sal. Og den debat, det har skabt.

Flere venstreorienterede politikere er nemlig forargede, mens byens borgerlige borgmester mener, at værket - der har hængt i salen siden 1981 - er antidemokratisk. Man kan bl.a se Marx' bog Kapitalen.

- Nogle har følt sig ilde berørt, og der er også borgere i Järfälla, som er flygtet fra kommunistiska regimer, argumenterer borgmesteren ifølge SVT, og ser man videre i de 220 kommentarer, som kunstcensuren har fået, så er der rigtig mange, der er enige:

Viser hvor langt ude vi er

- At det ikke er en selvfølge, at man tager Marx ned fra muren på et svensk rådhus viser, hvor langt ude vi er her i landet.

- Marx's teorier er forældede.

- Alle kan skrive under på, at det er godt, at det hagekors NSDAP havde i løbet af 30'erne og 40'erne, skal være forbudt.

- Men den samme lov gælder ikke for hammeren og seglet. For nogle folkemord er helt i orden.

Blev bestilt til at lave kunstværket

- Og når alt kommer til alt fortsætter de venstreorienterede med at hylde disse folkedrab, som deres 'gode' ideologi er direkte ansvarlig for.

- Og det faktum, at SVT bruger tid og vores skattepenge på at løfte disse skidtnyheder, er også et tegn på, at medierne ikke skal skattefinansieres, skriver Bartosz k i en kommentar, der har fået 91 likes.

Kunsteren Lenny Clarhäll skriver til nationen!, at han tilbage i 1980 blev bestilt til at lave kunstværket.

- Järfälla kommune ejede et stort maleri af kunstneren Albin Amelin, en velkendt kommunist og med glæde malede arbejdere og røde flag i 1930-40'erne. Dette maleri blev stjålet.

- Jeg blev så kunstneren, der skulle erstatte dette kunstværk.

- Jeg valgte at arbejde med de motiver, Amelin brugte i hendes kunst.

- Der var to store trærelieffer, der nu har siddet i rådhuset i 35 år.

Farligt at fjerne kunst af politiske grunde

- At folk bliver trætte af at se den samme kunst i alle år kan let forstå, men hvis det sker på politisk grund er vi farligt ude, skriver Lenny - der iøvrigt har tog sin uddannelse på Kunstakademiet i København - men hvad tænker du?