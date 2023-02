nationen ... 8. feb. 2023 kl. 15:40 Gem artikel Gemt artikel

Efter pizza-had: Solgte 1,1 mio

I august fortalte Domino's om interne undersøgelser, der viste, at 42 procent af pizzaelskende danskere hadede dem. Nu mener kæden, at rekordpizzasalget i 2022 er et godt bevis på, at de er på rette vej efter møgsagerne og konkursen i 2019