Efter pommes frites-ulykke: Ku' have holdt fri med løn

- Man kan undre sig over, at arbejdsgiveren ikke reagerer ved at sende den unge til læge med det samme, og at der tilsyneladende heller ikke er nogen forældre, der har reageret.

- Og det blev bestemt ikke bedre af, at vi et andet sted dagen efter mødte endnu en ung, der også havde været involveret i et uheld med friture.

Brændte sig og kunne have fået fri med løn

Sådan siger Anne Sofie Juul Vejrum, koordinator af Jobpatruljen i Nordjylland, til TV2Nord om den 2 ugers kontrol-indsats, patruljen netop har gennemført. I alt har patruljen - som tjekker arbejdsmiljø, ansættelsesforhold, arbejdssted osv. - fundet 229 sager, som skal videre til fagforening eller politi.

En af det værste handlede netop om en 16-årig medarbejder, der efter at være kommet til skade med fritureolien mødte på arbejde dagen efter med en forbrændt arm og hånd. Uden at have været til lægen.

- Den sag var vi ærlig talt noget rystede over, siger patruljekoordinatoren til avisen, der kan fortælle at den 16-årige ifølge normale regler, havde ret til at tage fri fra arbejde for at gå ti lægen - og få løn for det.

Flere sager i år

LO fortæller også, at 229 sager er mange, da man sidste år kun skulle følge op på 165 sager. Og at næsten en tredjedel af de 521 unge, de har talt med de seneste 14 dage, ikke havde talt med forældre eller venner om deres rettigheder og pligter på arbejdspladsen. Hvad tænker du?