Efter pressemøde: Panik

- Jeg synes, det virker panikagtigt med så kort en tidsfrist.

- Frem til slutningen af 2020 var der stadig tilskud til installation af naturgas.

- Nu skal det hele udfases.

Sådan siger Kenneth Gøtterup, konservativ borgmester i Dragør Kommune, efter regeringens energipressemøde tirsdag morgen. Et pressemøde, der bl.a handlede om at danskerne skal væk fra naturgas - og bruge fjernvarme eller el til boligopvarmning.

Syv ud af ti skal skifte

I Dragør får syv ud at ti boliger nemlig varmen fra naturgas i dag. Og borgmesteren er langtfra den eneste, der bruger ordet 'panik' om regeringens udfasningsplaner:

- Denne regering træffer altid voldsomme beslutninger i panik.

- De må have et kursus i at vise mindre handlekraft, samt et kursus i gode beslutningsprocesser.

- Det er beskæmmende, som de smider om sig med beslutninger der er taget i panik og som slet ikke er gennemtænkte, skriver Susanne J. i en populær Facebook-kommentar på Berlingskes profil (53 likes) og Niels S. har fået 140 likes for denne:

- Alt denne regering foretager sig er jo kendetegnet ved ugennemtænkte panikhandlinger og konstante kovendinger.

Uafhængig næste år

Statsministeren nævnte faktisk på pressemødet, at Danmark næste år er uafhængig af russisk gas, da Tyra-feltet pt er lukket pga renovering. Og mange spørger nu, hvorfor de skal droppe deres naturgasfyr, når der er masser af dansk naturgas i Tyra, og i Xana og Svanefeltet:

- Da jeg fik naturgas var det fremtiden. Og hvorfor ikke få fra Tyrafeltet?

- Jeg er folkepensionist og har ikke 100.000 kr til fjernvarme eller varmepumpe, skriver Anette M. på Ekstra Bladets Facebook, men hvad siger du?