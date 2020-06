Efter racisme-demoer: Politiet strammer op

- På baggrund af begivenhederne i den forløbne uge er det blevet mere og mere tydeligt, at det i mange tilfælde er umuligt for en arrangør at opretholde kravet om højst 50 deltagere.

Store skarer af mennesker

- Også selvom arrangøren har gode intentioner og på forhånd har erklæret sig villig til at følge en sådan betingelse.

- I de nylige demonstrationer har dette ført til store skarer af mennesker og en åbenlys risiko for smittespredning.

København i eftermiddag: Menneskehav

Mere restriktive for fremtiden

Sådan skriver det svenske rigspoliti i en pressemeddelelse om den også i Sverige grundlovssikrede ret borgere har til at ytre sig og demonstrere. Og myndighedernes mulighed for at begrænse denne ret med henvisning til epidemier.

- Ved adskillige demonstrationer den seneste tid er grænsen på max 50 personer overskredet.

- Og politimyndigheden vil derfor fremover være mere restriktive, når der skal gives tilladelse, skriver politiet og i Gøteborg - hvor en antiracismedemonstration i søndags tiltrak tusindvis af deltagere - har Gøteborg-Posten skrevet om politiets nye og skrappere kurs. Og det har givet debat:

Hvorfor først nu?

- Forstår ikke hvorfor man ikke har sat foden ned tidligere.

- Det her er ikke trygt, skriver Anders K i en kommentar på GP.ses Facebookprofil f.ex, og Ulla H undrer sig også over timingen:

- Bedre sent end aldrig.

- Alligevel er jeg dog skuffet over politiets konflikt-frygt, skriver Ulla, men hvad tænker du?