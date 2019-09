Efter sex med to muslimske piger: De var ikke ludere

- Hej.

- Det er en myte, at muslimske kvinder er rene og jomfruelige.

- Den nye generation af muslimske kvinder - og det gælder, som jeg har oplevet det, især piger med kurdisk eller arabisk baggrund - er meget løse på tråden.

- Jeg har selv været sammen med to - en kurdisk på 21 og en arabisk pige på 24.

Man skal skrive privat og mødes diskret

Sådan indleder Mohammed H., der selv har iransk baggrund, en mail til nationen! om sex, myter og virkeligheden. Mohammed har nemlig læste den flittige unge syriske flygtning Rahimas indlæg om unge indvandrermænd, der kan finde på at kalde danske piger, der er villige til at have sex med dem, for ludere - og nu vil han gerne nuancere den debat. Han mener nemlig ikke, at et ord som luder skal bruges i en sætning med danske kvinder - og at muslimske kvinder ikke er ludere, bare fordi de har sex:

Se også: Rahima er enig: Danske kvinder er ikke ludere

- Min egen erfaring med muslimske kvinder er, at det gælder om at skrive til dem privat og så mødes diskret med dem.

- Og selv om der i mange år er blevet sagt meget om muslimske kvinders jomfruelighed/renlighed osv., kan jeg hermed afsløre, at den ikke findes længere.

Ren facade når de er hjemme hos forældre

- Muslimske kvinder, der er under 30 år, er meget løse på tråden, og det er facade, når de er hjemme ved forældre og ikke snakker om sex og mænd.

- For uden for hjemmet - ude i virkeligheden - elsker de at få komplimenter og blive set på.

- Men pas på - for der er stadig en streng æreskodeks hos nogle, og man kan få en familie på nakken, hvis man skriver til den forkerte person, skriver Mohammed, men hvad tænker du?

En rapport som Ligestillingsministeriet bestilte - og som er udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - VIVE viste i 20018 måned., at der er stor forskel på, hvor erfarne piger med indvandrer-baggrund er seksuelt, sammenlignet med piger med dansk baggrund.

Se også: Alle pegede og grinede ad 'årets fuckgirl': Fuckboy var bare stolt