Efter snak med Danske Bank: Erik gik i sort

Pludselig virkede Eriks komfur ikke - og lyset kunne heller ikke tænde. Elselskabet fortalte, at de ikke havde fået penge, men det forstod ikke Erik ikke, for Danske Bank plejer jo at betale hans regninger.

- Den 1. maj lukkede Danske Bank mit kort.

- Det var noget med hvidvask, og det var meget indviklet det hele.

- Jeg er ikke typen med computer eller mobiltelefon.

- Men heldigvis har jeg en konto i en anden bank, så jeg gik bare derned og hævede.

- Det fungerede fint.

Men pludselig virkede komfuret ikke

Sådan lød det onsdag i sidste uge i nationen!-telefonen, da Erik G ringede ind for at fortælle, hvor bøvlet det er at være 76 år og computer-udfordret.

For Eriks komfur virkede ikke onsdag morgen, da han skulle koge vand til kaffen, lampen virkede heller ikke da han prøvede at tænde for den, og da han ringede til elselskabet fortalte de, at han jo ikke havde betalt sine regninger - og at der var derfor, de havde lukket for strømmen.

Så blev jeg lidt knotten

Det kunne Erik ikke forstå en lyd af, for Dansk Bank plejer jo at betale hans regninger. Og hans historie - som Danske Bank kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:



- Jeg ringede så til Danske Bank, der godt kunne se, at der ikke var betalt for el og alt muligt andet, som var tilknyttet min konto.

- Og så blev jeg faktisk lidt knotten, for de havde jo ikke fortalt at de lukkede min konto, kun mit kort.

- Nu har jeg ikke noget lys, som i kan se på billedet.



Hænger jeg på gebyrerne?

- Og jeg er også bange for at min skat ikke blevet betalt og andre regninger, og at jeg nu skal betale en masse gebyrer.

- Det synes jeg nemlig ikke er fair, lød det fra Erik, og nationen! har spurgt Danske Bank om de mener, de har behandlet Erik godt nok - og om de vil betale de eventuelle gebyrer, der måtte vise sig. Og om de har måske ligefrem lært noget af Eriks historie.

Kend-din-kunde-reglerne skal overholdes

Niels Bang-Hansen, chef for erhvervskunder i Danske Bank skriver, at han ikke kan/må kommentere konkrete kundesager, men han svarer dog således:

- Vi er altid kede af, når vores kunder oplever problemer og vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe.

- Vi ved, at det nogle gange kan føles besværligt eller ligefrem irriterende, når vi beder om oplysningerne, men det er for at sikre, at ’kend din kunde-regler’ overholdes.

Vi skriver og ringer til kunderne

- Det betyder, at vi skal kunne dokumentere, hvem vores kunder er, og at vi forstår, hvordan de bruger banken.

- Derfor kontakter vi løbende vores kunder via kendte kanaler såsom bl.a. e-boks, sms samt telefonisk.

- Hvis vi ikke lykkes med at indhente oplysningerne er vi i yderste konsekvens forpligtet til at spærre konti.

- Det sker heldigvis i yderst få tilfælde og først efter en omfattende procedure og lange deadlines, skriver erhvervskundechefen, men hvad synes du?