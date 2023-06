Efter taxitur: Mangler 'ben'

- Jeg skulle i går fra Mitchellsgade i København og til Ørestad.

- Jeg bestiller en vogn, da jeg pt sidder i kørestol grundet et brækket lårben, og chaufføren skiller min stol ad.

- Men da jeg så endelig er kommet frem til mit hotel, ser jeg at det ene ben til kørestolen er væk.

- Hvilket vil sige jeg ikke kan bruge min kørestol.

Ring 112

Sådan indleder Mark K. et brev til nationen! om den taxatur, han var på lørdag nat - og det udstyr til kørestolen, han mangler i dag.

Mark har forsøgt at kontakte Dantaxis kundeservice, og fået besked om, at chaufføren ikke ved ikke hvor det er, og nu håber han at et brev til nationen! kan hjælpe. Hans brev – som nationen! har bedt Dantaxi om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Nu er jeg fanget

- De siger, at jeg skal ringe 112 eller til Københavns kommune og få dem til at hjælpe’.

- Så nu er jeg fanget.

- Og da jeg beder Dantaxi erstatte det de har smidt væk, bliver de nærmest ubehøvlede, skriver Mark, og nationen! har spurgt Dantaxi, hvor ofte kunder mister noget på en tur - og hvor ofte tingene bliver fundet igen, og det svarer de på sådan her:

Den er grundig undersøgt

- Vi er rigtig kede af, at Mark K. har mistet sit ’ben’ til sin kørestol, men det er ikke glemt i taxien.

- Vi har af flere omgange været i dialog med Mark K., og taxien er grundigt undersøgt.

- Allerede samme nat, efter turen er afsluttet, kontakter Mark K. vores kundecenter omkring ’benet’. Vognen bliver lokaliseret, og chaufføren kontaktet.

Benet er ikke i taxien

- Chaufføren stopper bilen, og undersøger taxien, mens han er i telefonisk kontakt med vores kundecenter, men ’benet’ er ikke i taxien. Efterfølgende har kunden kontaktet os pr. mail. Herefter er vognen igen undersøgt, men desværre med samme resultat, skriver Dantaxi, der kan oplyse at juni og december er de travleste måneder i taxibranchen, hvor studenterfester, festivaler, koncerter osv. gør derfor juni til højsæson for glemte sager i taxierne:

Plejer at handle om mobiler

- Mobiltelefoner er den effekt, der ofte glemmes. Og efter en travl weekend kan vi modtage flere end 50 henvendelser fra kunder omkring glemte sager.

- Jo flere oplysninger kunden kan give os om turen, jo større er sandsynligheden for, at vi kan finde vognen.

Gem kvittering - eller brug app

- Derfor er et godt råd at bestille sin taxi med app, så er alle oplysninger om den tur man har kørt tilgængelige. Ellers bør man huske at gemme sin papirkvittering, hvis taxien er prajet på gaden.

- Selvom det kan kræve noget af et detektivarbejde for vores medarbejdere at spore en tur, hvis oplysninger er sparsomme, lykkedes det heldigvis i langt de fleste tilfælde, at kunden får sin tabte genstand retur, skriver Dantaxi, men hvad siger du?

Hvis du har set Marks ’ben’ til kørestolen - evt ud for Mitchellgade nr 14 - så må du meget gerne skriver her