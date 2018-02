Efter to besøg i virkeligheden: Morten Østergaard skifter politik

- Endelig endelig...

- I mine øjne er de radikale hovedansvarlige for den manglende integration gennem de sidste 30 år..

Den mindste kommentar - så blev man kaldt racist

- Bare den mindste kommentar - så blev man beskyldt for at være racist.

- Kan han så åbne øjnene på Zenia eller står hun fortsat i Stampe?

Sådan skriver Fyens.dk-debattøren Svend H. i en kommentar til et læserbrev fra den radikale leder Morten Østergaard, der ærligt indrømmer, at han er blevet klogere - og har skiftet holdning - efter sine ophold i Vollsmose og Gellerup.





Østergaard: Tog fejl - skule have støttet bande-pakken

Og Svend er ikke den eneste, der glæder sig over, at Morten i indlægget 'Klogere ude i virkeligheden: Jeg er færdig med Christiansborgs hamsterhjul' nu bl.a. indrømmer, at der skal hårdere metoder til:

- Jeg tog fejl, da jeg ikke støttede regeringens bande-pakke. Politiet er glade for redskaberne.

- De fortalte mig, at den har pillet glorien af livet i og omkring banderne. Det tager jeg til mig.

Smid de karrierekriminelle ud af vores kvarter

- Og i både Bazar Vest i Gellerup og på Bøgetorvet i Vollsmose fik jeg samme klare opfordring: Giv politiet flere muligheder for at få smidt de koldblodige karrierekriminelle i fængsel og ud af vores kvarter, skriver Morten Østergaard bl.a.,til Viggo O's store fornøjelse:

- Bedre at erkende nyt og anerkende at tage fejl, samtidig med at bevare sit menneskesyn, hvilket jeg opfatter Morten Østergaard gør.

- Vi har så også et højre parti som ser set som sin fornemste opgave at se ned på en bestemt gruppe og puste til frygtens ild, skriver Viggo O, men hvad tænker du?

Burde flere politikere gøre som Østergaard og tage på besøg i virkeligheden?