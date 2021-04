Efterlysning: Postbud med stødtand

Postnord har ledt alle steder, de kan komme i tanke om - men den 4,3 kilo tunge pakke med mammut-stødtanden fra Ukraine er pist væk. Nu tilbyder modtageren - Christian - selv at gøre et forsøg i Postnords bunker

- For tre uger siden blev der sendt en gave afsted til mig fra Ukraine.

- Det er et stykke mammut-stødtand på 4,3 kilo, og jeg HAR kontaktet Miljøstyrelsen angående import af mammut-stødtand, og det er ikke på den forbudte liste (cites liste).

- Den kan altså sendes lovligt, og via appen 17TRACK kunne jeg følge pakkens vej.

Kom i Postnords hænder for tre uger siden

- 3.4.21. forlader pakken Ukraine, og 5.4.21. ankommer den til Letland, og derfra sendes den til Danmark.

- 7.4.21 kommer den så i Postnords hænder - den sidste scanning (9.4.21) er fra Postnords sorteringscenter i Ringsted.

- Her har den så befundet sig siden 9.4.21. og ikke ændret status.

Hvad sker der? Vi efterlyser

Sådan indleder Christian A. et brev til nationen! om at glæde sig til at få en gave – og så blive skuffet over ikke at få den. For i de cirka tre uger, der er gået, siden stødtanden landede i Ringsted, er der ikke sket andet, end at pakken er blevet væk. Og det synes Christian er under al kritik. Hans brev – som Postnord kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

- Jeg har så kontaktet Postnord flere gange for at høre, hvad der sker med min pakke, og 16. april opretter de en efterlysning på pakken, og bare fire dage efter får jeg en email fra Postnord om, at de desværre ikke kan redegøre for, hvor forsendelsen befinder sig.

Skal skrive til Ukraine og bede om en ny gave

- Og at jeg bør kontakte afsender med henblik på at få en ny forsendelse.

- De siger, at ’pakken’ er sendt som brev. Og at erstatningsansvaret derfor ligger hos afsender.

- Men den befinder sig jo i Ringsted.

- Jeg har så svaret tilbage til Postnord, at jeg ikke vil acceptere det, og den pakke SKAL findes.

Klar til selv at lede

- Og jeg vil gerne selv vil stille op på deres sorteringscentral i Ringsted for at finde min pakke.

- Dette er de ikke vendt tilbage med svar på.

- Men hvordan kan Postnord i det hele taget miste en pakke, skriver Christian, og Postnords brevchef, Jørgen Loft Holm, svarer ikke på, om Christian selv må lede efter pakken/brevet - men siger de har ledt grundigt:

Tegning: Patrick Byron

Brev-chef: Rigtig ærgerlig - jeg beklager

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at vi har mistet Christians brev, og det skal jeg beklage.

- Vi har søgt efter brevet i vores lokaler i Ringsted og andre steder, hvor det kunne være kommet hen, men desværre forgæves.

- Mit bedste råd er, at Christian kontakter afsender for at få tilsendt en ny, da eventuel forsikring af forsendelsen påhviler afsenderen, skriver brechefen, men hvad tænker du?