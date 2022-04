Eid-pris i legeland forarger

Abbass ville fejre Eid i Leos legeland, men da han så at prisen i nogle tidsrum var helt oppe på 199 kr, så blev han vred. Leo siger at det er helt normalt

- Synes lige i skal kigge inde ved Leos Legeland.

- De sætter priserne op pga Eid fest, som muslimerne holder.

Weekendpriser på Eid

Sådan skriver Abbass M til Ekstra Bladet om den store muslimske højtid Eid, afslutningen på fastemåneden ramadan, der skal foregå på mandag og tirsdag - og de priser, han og familien skal betale for at komme i Leos legeland.

- Det er meget diskriminerende, at de vælger at sætte priserne op pga en muslimsk festlighed - men ikke til jul og påske.

- De almindelige priser hedder 149 kr i hverdagene og 179 kr i weekenderne.

Der er vist tale om en misforståelse

- Eid ligger fra mandag d.2 til onsdag d.4. Og der er priserne 199 kr, fortsætter Abbass, der sammen med andre muslimer nu opfordrer til boykot af legelandet - der for halvanden måned siden iøvrigt også blev truet med boykot, da de gav ukrainske flygtningbørn gratis adgang alle onsdage.

Legeland i shitstorm: Sletter kommentarer

Men Abbass har ifølge Leos Legeland kigget forkert, for weekendpriserne er normalt op til 199 kr. Og markedschef Anders Forssten fra Leos Lekland (det er et svensk firma red.), har sendt denne mail:

Dyre dage betyder at andre dage er billige

- Jeg tror, der er tale om en misforståelse.

- Leos priser baseres på efterspørgsel og intet andet. Populære dage har altid weekende- eller ferie-priser. Det gælder f.ex. juleaften, nytårsaften, påske, kristi himmelfart, Eid al-fitr, 1 maj osv.

- Ved at differentierede priser, kan vi øge antallet af dage med lave priser. Prisen påvirkes af efterspørgsel og kapacitet, skriver legelands-chefen, der gør opmærksom på, at det altid er gratis for voksne, at komme ind, men hvad tænker du?