Ej: Byens bedste bøfsandwich lukker

- Ej, det var da bundærgerligt..

Sådan skriver Nadine M. i en af de 121 kommentarer, der er skrevet på Føtex Aabenraas Facebook til nyheden om at varehusets bistro nu lukker. Efter 32 år.

Ej for dælen

Salling Group, der ejer Føtex, har nemlig konkluderet at tiden er løbet fra bistroer og truffet en samlet beslutning om at bistroerne i Aalborg, Skive, Vejle, Odense og Aabenraa skal lukke ved ved udgangen af maj. I Aabenraa er sidste bistrodag d. 27. maj og Nadine er ikke den eneste, der reagerer med 'ej':

Modbydeligt: Føtex med trist besked

- Ej for dælen.

- Det er ellers et mega hyggeligt sted at komme ind og få et pusterum, skriver Linda B. i en anden kommentar og Anita L. tror lukningen får betydning for hele byen:

- Synes det er en mega dårlig beslutning.

Farvel til den bedste

- Det fungerede også som værested for forskellige gruppe mennesker som kommer trofast hver dag og får deres morgen mad, frokost og kaffe og snakker med andre, skriver Anita, mens Dennis J. er bitter på egne vegne:

- Farvel til den bedste bøfsandwich i Aabenraa, skriver Dennis.

mere end 10.000 nationen!-læsere har foreløbig svaret på spørgsmål om varehuse med bistro, men hvad tænker du?