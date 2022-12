Eks-minister får topjob

- Jeg går ydmygt til værks.

- Men jeg håber da at kunne bidrage til Better Energys rejse og muliggøre, både i Danmark og i andre europæiske lande, store solprojekter, der både skaber lokal værdi og giver lokalsamfundet både arbejdspladser og naturværdi.

- Samtidig med at samfundet som helhed får massive mængder grøn elektricitet.

Medejer af 21 solcelleparker

Sådan siger tidligere skatteminister Thor Möger Pedersen til mediet Energiwatch om den direktørpost hos solcellemarkfirmaet Better Energy, han netop har landet. Og det er en branche, der ikke så tosset valgt, hvis man ser på potentialet for blive rigtig velhavende.

Annonce:

Better Energy er et vedvarende energiselskab, der sælger støttefri, grøn strøm fra egne solcelleparker. Firmaet beskriver sig selv som et af Europas hurtigst voksende vedvarende energiselskaber med en projektportefølje på over 7 GW ny solcellekapacitet.

Firmaet ejer i samarbejde med Industriens Pension 16 solcelleparker og fem i Polen.

Arbejder med danskernes pensionsopsparing

Forleden kunne Økonomisk Ugebrev fortælle, at der er kommet 13 nye navne på Top 100 Milliardærlisten. Og at de syv af dem tjener penge på grøn energi. Fem af de syv - fra firmaet Copenhagen Infrastructure - gør ifølge Ugebrevet stort set det samme som Thor Mögers nye arbejdsplads gør: Samarbejder med pensionsselskaber om grønne investeringsprojekter til danskernes pensionsopsparing.

De fem stiftere har rekordhurtigt opbygget en privat formue på tilsammen 13,5 mia. kr., men hvad tror du?

Skal selv betale: Milliardær klager