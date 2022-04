Eksamen på eid: Usympatisk

- Jeg kan godt forstå, at det nogle gange må være svært for børn fra andre etniciteter og trosretninger at føle sig inkluderet i det danske samfund.

Det virker usympatisk

Sådan skriver Johanne N. i en af de 194 kommentarer, der er skrevet på fagbladet Folkeskolens Facebook-profil om ramadanen, der slutter 1. maj - og den efterfølgende eid al fitr-fest, der foregår 2.-3. maj. Og et debatindlæg fra en skolelærer, der synes det er helt forkert, at der skal afholdes prøver i dansk skriftlig fremstilling og skriftlig matematik med og uden hjælpemidler - netop de dage.

- Jeg er hverken muslim eller tilhørende nogen anden form for religion, men det virker usympatisk på mig, at man vælger ikke at flytte de skriftlige prøver en uge.

- Der må da være andre end mig, der har kigget i kalenderen og bemærket, at de falder sammen!

Vi har et stort problem

- Hvis vi bevidst stiller en del af vores elever dårligere end de andre, har vi et stort problem, skriver læreren nemlig, men selvom Johanne ovenfor altså er ret enig, så er de fleste af Folkeskolens Facebook-venner faktisk ret uenige:

- Er det kun muslimernes helligdage eller også alle andre religioner og lignende, der skal tages hensyn til?

- Jeg kunne da godt forestille mig, det blev svært at finde hul til eksamener, hvis man altid skal gå uden om, hvad folk kan finde på at ophøje til 'helligdag'.

Lad os have én kalender

- Mon ikke vi bare skal holde os til EN kalender, skriver May-Britt K. i en kommentar, der har fået 93 likes. Og Lisa W. peger på, at kristne studerende på videregående uddannelser faktisk også bliver ramt i dag:

- Opgaveskrivningen på større skriftlige opgaver på f.eks. bachelorprojekt ligger midt i jul og nytår.

- Der er bare nogle ting her i livet, hvor vi må gå på kompromis med nogle ting for at opnå noget andet i livet, skriver hun, men hvad tænker du?

