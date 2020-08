Eksem-professor i sprit angreb

- Ætylalkohol i håndsprit fordamper meget hurtigt op i luften efter at det er påført huden.

- Og det efterlader ikke nogen desinficerende virkning.

- Fordampningen sker på sekunder – det ses direkte.

Sådan indleder eksem- og hudprofessor Jørgen Serup et indlæg til nationen! om den nye danske afspritningsfyldte virkelighed. Og om de bekymringer han som præsident for Atopisk Eksem Forening har. Foreningen holder generalforsamling mandag, og her vil han komme med et opråb til danske politikere og sundhedspersoner - et oplæg, der handler om, at finde alternativer til sprit.

Hans indlæg fortsætter derfor således:

Sprit kan eksplodere - og kan give eksem

- Håndsprit indeholder 70-85% sprit. Allerede når procenten ved fordampningen falder under 60% forringes den desinficerende virkning markant eller ophører, og det sker meget hurtigt.

- Af samme grund kan håndsprit ikke anvendes på fugtig hud, der fortynder alkoholen. Dertil kommer, at brugen i praksis er yderst lemfældig – se selv i supermarkedet, hvordan det foregår.

- Og så er håndsprit brandfarligt med dampe, der kan eksplodere. Ulykker med alvorlige personskader i forbindelse med rygning, grill, stearinlys m.v. er meddelt i pressen.

- Det bruges som ekstra stærk spiritus – hvad det vitterlig er – til at lave sjusser af, og det har affødt et hundredtal af henvendelser til Bispebjerg Hospitals forgiftningscentral.

- Sart hud, atopisk dermatitis og hyppig håndvask med sæbe fulgt af sprit er en erkendt risiko for aktivt eksem, som fugtighedscreme ikke kan reparere effektivt.

Men findes der alternativer?

- Ved genåbning af skoler og flittig håndvask og hånddesinfektion har forældre og hudlæger meldt om væsentlige problemer med aktivt eksem. Kommer der eksem, da øges smitterisikoen stærkt.

- Faktisk anbefaler Seruminstituttet i sin seneste vejledning om hånddesinfektion ikke brug af sprit selv til børn med rask hud.

- I juli måned har Seruminstituttet om Covid-10 forebyggelse overraskende angivet, at vask med sæbe og håndsprit er 'ligeværdige'.

- Det er en helt ny kurs og et logisk brist.

- Men det rummer nok en erkendelse af, at teori og praksis ikke kan forenes. Klarheden i anbefalingen fortabes, og det hele bliver lidt ligegyldigt for den almindelige forbruger. Kursskiftet kan ses som en falliterklæring for håndsprit og det hidtil anbefalede.

- Men findes der bedre alternativer til håndsprit?

Ja, aktivt klor efterlader en 'desinficerrende handske'

- Ja, det gør der.

- EU har på sin liste over godkendte desinfektionsmidler et antal virkningsfulde midler mod bakterier og virus. Bland disse lyser især såkaldt aktivt klor op.

- Det er effektivt selv i en så lav koncentration som 0.05%.

- Det er robust for fortynding, bruges i vandig opløsning, fordamper tilpas langsomt, og det efterlader en 'desinficerende handske' som holder på turen gennem supermarkedet, hvor varer beføles.

I drikkevand redder det liv

- Det er vidtgående ugiftigt – klor tilsættes drikkevand i mange lande og har reddet millioner af liv.

- Der er århundredlang erfaring med det. Vi har masser af klor i kroppen. Flere produkter baseret på aktivt klor er godkendt af Miljøstsyrelsen. Og så er aktivt klor i vand ikke brandfarligt!

- Det er forståeligt, at der er en grad af træghed, når nye hånddesinfektionsmidler indføres.

- Der kan også i den aktuelle situation være detailkæder, som hu hej fik købt for store spritlagre, der skal sælges først.

Det er ingen ny opfindelse

- Men problemlisten omkring håndsprit er for lang til, at det går an bare at se passivt til.

- Lokale udbrud af Covir-19 og nye bølger ses i Danmark og hele verden, og det er en klar grund til at få håndsprit udfaset hurtigst muligt og erstattet af noget bedre.

- Strengt taget er effektiviteten af håndsprit til almindeligt brug i den nuværende pandemisituation ikke dokumenteret.

- Et nyt hånddesinfektionsmiddel bør som et basalt krav have en længerevarende virkning som en usynlig 'desinficerende handske'.

- Dette er praktisk opnåeligt og kræver ingen ny opfindelse, skriver Jørgen Serup, præsident for Atopisk Eksem Forening, men hvad tænker du?