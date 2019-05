'Ekspert' i tyndskid undrer sig over Mette F.

- Kære Mette Frederiksen. Det er rigtig synd for dig, at du er blevet syg. Faktisk er det synd for ALLE, der bliver syge.

- De færreste almindelige danskere ville blive indlagt med en lille madforgiftning. Og var man sygemeldt i forvejen, ville man få at vide, at man SKULLE møde op til sygesamtale.

- Ikke engang forældres begravelse kan undskylde udeblivelse fra samtale i Jobcentret.

- Andre, der har dårlig mave, de lader da bare være med at spise eller drikke og tager til det, de skal. Så nu har du vist, hvad du er lavet af!

Ingen detaljer - men det er ikke alvorligt

Sådan skriver Mette J. i en kommentar på Mette Frederiksens Facebook-profil om at være syg og melde afbud. Mette J.s indlæg har fået 23 likes, og hun er ikke den eneste, der undrer sig over, at det var nødvendigt at blive indlagt på grund af et 'slemt maveonde', som Mette Frederiksen selv beskrev således, da hun meldte afbud til til to arrangementer i weekenden:

- I vil ikke have detaljer - tro mig.

- Det ser måske lidt voldsomt ud, men det er heldigvis ikke alvorligt.

Beklager de aflyste arrangementer

- Jeg beklager de aflyste arrangementer i Viborg og Randers i weekenden, skrev socialdemokraternes formand på Facebook, men Mette J. håber, at hendes oplevelse har gjort hende klogere:

- Vi er så mange, der forventer, at HVIS du bliver valgt, så har du lært af denne her erfaring og behandler syge mennesker ordentligt og empatisk, skriver Mette J., og på Ekstra Bladets Facebook-profil er der også flere, der undrer sig over Mettes indlæggelse. Bl.a. sosu-Lone, der har fået 30 likes for denne kommentar:

- Jeg synes, det er ret underligt, at fordi man er politiker, bliver man indlagt pga. voldsom opkast.

- Måske NETOP fordi hun er politiker.

Opkast og afføring i sengen - sygehuset kunne ikke gøre mere

- I mit arbejde som social og sundhedsassistent har jeg modtaget ældre mennesker, der blev udskrevet fra sygehuset kl. 22 om aftenen.

- Når jeg så skulle give et tilsyn kl. 23, kunne jeg finde en ældre borger, der havde opkast og afføring i hele sengen.

- Hospitalet havde udskrevet hende, da de ikke mente, de kunne gøre mere for hende.

- Det er fandme så uværdigt, at man bliver rasende, men det er da 'godt', at vores politikere bliver behandlet værdigt, skriver Lone, men hvad tænker du?