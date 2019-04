Ekspert om 'vindmølle-batteri': 350 milliarder

- Kan vi alene med vindmøller gøre Danmarks elforsyning CO2-fri?

- Hvor meget vil det i så fald koste?

- Er der en alternativ nemmere, hurtigere og billigere løsning?

Danmark skal købe brugte atomreaktorer

Sådan indleder Thomas G, der er formand for REO (Danmarks forening for atomkraft gennem 40 år) et brev til nationen! om de spørgsmål, den svenske energiekspert Staffan Qvist, stillede under et besøg forrige weekend i Danmark. Et besøg, som pressen i stor stil valgte IKKE at skrive om, selv om Staffan i marts fik masser af omtale i dansk presse ved at foreslå at Danmarks skulle købe 2 lukningstruede atomreaktorer af Sverige, nemlig Ringhals 1 + 2.

Se også: Ekspert: Danmark bør overtage atomkraftværk

Et sådant køb ville, ifølge den svenske ekspert, være det billigst tænkelige skridt mod at gøre vor elforsyning CO2-fri, da de 2 reaktorer kører uden tilskud, har et 3-cifret millionoverskud og leverer strøm nok svarende til 30% af Danmarks elforbrug. Thomas Gs brev - som du gerne må dele til andre energiinteresserede - fortsætter derfor således:

Se mod Frankrig - de reducerer CO2 pga af atomkraft

- Frankrig får i dag 80% af sin elektricitet fra atomkraft og har som følge heraf været langt bedre end Tyskland til at reducere CO2-udslippet fra sin elforsyning.

- Hvorfor er Tysklands resultater med vindmøller og solceller så nedslående i forhold til Frankrigs med atomkraft?

- Primært fordi solen (navnlig i Tyskland) ikke altid skinner og vinden ikke altid blæser.

- Disse energikilder er højst ustabile og VE burde nok snarere stå for Varierende Energi end for Vedvarende Energi.

- Hvis man skal stabilisere energien fra vinden, vil det kræve enorme mængder batterier til oplagring. Alene behovet for materialer til batterier og VE hvis de skal dække hele vort energiforbrug, er 'eksorbitante'.

Hvad kan vi lære af det?

- Derfor har Tyskland valgt bl.a. kul som backup til vindmøller, og trods en enorm indsats, ikke formået at gøre sin elforsyning grøn.

- Med sin udfasning af atomkraft, har landet gjort det nærmest umuligt for sig selv. Allerede nu er tysk industri ved at komme i alarmberedskab over en ustabil elforsyning.

- I modsætning hertil byggede Frankrig på kun godt et årti en flåde af 54 atomreaktorer som har vist sig uproblematiske, miljøvenlige og økonomiske.

- Hvad kan vi så i Danmark lære heraf?

Batteri til to vindstille dage: Pris 350 milliarder

- Staffan Qvist advarer os mod at tro at alene vindkraft kan rede os. Godt nok blæser vinden mere hos os end i Tyskland, men den er ikke mindre ustabil.

- Staffan Qvist anslår prisen for batteri backup til blot 2 dages vindstille vejr, til at være 350 milliarder kr. (20% af hele vort BNP). Så kan man jo regne ud hvor meget 1 eller 2 ugers vindstille vil koste (medmindre at vi er villige til at leve uden strøm).

Og hvorfor taler danske politikere kun om vindmøller?

- Hvorfor er det da at danske politikere ikke synes at kunne tale om andet end vindmøller som grøn energi?

- Hvem skal betale prisen for danske politikeres besættelse af vindmøller? Hvem skal tage kampen op mod en industri og vindlobby der gennem årtier har vokset sig stærk på ryggen af store offentlige tilskud til vindmøller?

- Der er ikke nogen etableret atomindustri i Danmark der kan gøre dette, den blev udraderet af politikere i 80’erne. Olie- og gasbranchen har ikke nogen interesse i at bekæmpe vindmøllemyten, netop fordi vindmøller kræver afbrænding af masser af gas som backup.

- Tilbage kun et netværk af utrættelige individer med gejst og gnist som brænder for at udbrede fakta om atomkraft – fordi disse fakta er argumenter nok i sig selv.

Myten om vindmøller skal punkteres

- Men hvor har vi dog brug for at presse og medier også vil deltage i udbredelsen af disse fakta og medvirke til at punktere myterne om at vi alene med vindmøller kan imødegå klimaudfordringen,skriver Thomas G, der forleden klagede over, at han flere gange har oplevet at blive inviteret af Danmarks Radio for at deltage i en energidebat - for så at blive afinviteret.

Se også: Lang næse: Først ville DR have ham - så ville de ikke