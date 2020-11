Ekspert: Vaccinér de unge først

- Man kan starte med de yngre, dvs. med de mennesker, der har større risiko for at sprede virussen.

- Det vil rent matematisk betyde, at sandsynligheden for, at virussen spredes, bliver mindre, end hvis de ældre bliver vaccineret først.

Sådan siger den tyske Infektionsepidemiolog Timo Ulrichs til Deutschland Funk Kultur om, hvem der skal stå forrest i køen, når der - muligvis ret snart - kommer covid-19-vacciner på markedet.

Ikke nok til alle i første omgang

I Danmark skriver Sundhedstyrelsen, at 'det ikke kan forventes, at vi i første omgang får så mange vacciner, at det vil være muligt at vaccinere hele Danmarks befolkning, hvis vi ønskede det'. Og at 'antallet af vacciner, som vi får til rådighed, således er bestemmende for, hvilke grupper det vil være muligt og mest hensigtsmæssigt at vaccinere først'.

Og det er altså her, den tyske epidemiolog peger på de unge, da ældre mennesker, der måske bor hjemme, i ældreboliger og på plejehjem, har færre kontakter og bedre kan kontrolleres.

Regeringen først

Den svenske avis Aftonbladet har talt med eksperter, der også mener at unge - og folk der går på arbejde - skal først i vaccinekøen, så økonomien kan holdes igang. Men på Ekstra Bladets Facebook-profil har Hannne W et forslag, der pt har fået otte likes:

- Først regeringen.

- Måske er bivirkningerne spidse tænder og pels...

- Har aldrig hørt om en så hurtig udviklet vaccine, skriver Hanne W, men hvad tænker du?