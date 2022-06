Eksploderer: Her borede benzintyv hul i bil

- Hahaha. Sindssygt alligevel!

- At vi er kommet dertil....

Sult kan få folk til meget

Sådan skriver Dennis T. i en af de 159 kommentarer, der er skrevet på TV2 Østjyllands Facebook-side om et benzintyveri i Hinnerup, foretaget med boremaskine og slange. Et af 43 brændstoftyverier Østjyllands Politi har modtaget anmeldelser om siden februar.

- Det kommer vi til at se meget mere til.

- Sult kan få folk til meget mere, skriver Rania J. i en anden kommentar, og Michael S. er heller ikke super overrasket:

- Nogle mennesker er presset på økonomien nu!

Det forstår regeringen ikke

- Det forstår regeringen bare ikke.

- Det er en meget uheldig udvikling der kun lige er begyndt.

- Jeg håber vi finder en løsning, for jeg tror det her sker af nød og ikke af ond vilje, skriver han.

Nye benzintanke er i restordre

nationen! har talt med offeret, der opdagede tyveriet, da hun skulle starte bilen tirsdag aften. Bilen kunne nemlig ikke starte - tanken var tom, selv om hun havde fyldt den helt op dagen før. Og TV2 Øst har talt med det værksted, der nu har bilen stående:

- Vi har haft flere tilfælde, hvor det er et snorlige hul. Det ligner, at det er blevet gjort med en adapter, siger Jakob Kahr, Kvik Center Randers og Risskov, der kan oplyse, at han har haft otte tilsvarende sager i år. Og at der hver gang skal installeres en helt ny tank til cirka 12.000 kr. - tanke, der desværre er i restordre med en leveringstid på seks til otte uger.