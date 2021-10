Ekstremt farligt: Ti klimaaktivister anholdt

- Hændelser af denne art er ikke kun frustrerende for de trafikanter, der forsøger at nå deres destination.

- Det er også ekstremt farligt at gå, hvor der er hurtig trafik.

Nogle af de mest utætte huse i Europa

Sådan siger Essex-politichef Lee Devall i dag til avisen Dailymail om de ti aktivister fra klimagruppen Insulate Britain (Isoler Storbritannien), de anholdt i dag på den meget trafikerede M1-motorvej.

Mad eller varme?

Aktivisterne har spærret trafikken på trafiktunge veje 16 gange de seneste syv uger for at få politikernes opmærksomhed - de kræver, at regeringen investerer i at isolere 30 millioner boliger for at bekæmpe både fattigdom og CO2-udledning.

- Storbritannien har nogle af de mest utætte huse i Europa.

- 8500 medborgere i sociale boliger dør hvert år, fordi de er tvunget til at vælge mellem mad og varme, har den 54-årige aktivist Biff Whipster fra Insulate Britain tidligere udtalt til Jyllands-Posten, der var med til en demonstration foran premierminister Boris Johnsons berømte bolig på Downing Street.

Kræver isolering nu

Og i dag kalder Insulate Britain regeringen for forrædere:

- Storbritannien burde lede verden med radikale planer om at dekarbonisere vores samfund.

- Vi kræver, at regeringen går i gang med arbejdet med at isolere Storbritanniens hjem, begyndende med de fattigste menneskers boliger, skriver Insulate Britain, men hvad tænker du?

