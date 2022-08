Ekstremt i Coop 365: Går jo ikke

- Hej

- Problemet her i Coop365 i Ordrup har stået på relativt længe, men det kulminerede for mig søndag aften.

Problemet er nok arbejdskraft

- Her var hygiejne-problemerne så ekstreme, at jeg føler mig overbevist om, at myndighederne ville have lukket butikken ØJEBLIKKELIGT, hvis de så hvordan det er.

- Problemet er nok, at man har yderst svært ved at finde tilstrækkelig kvalificeret & ansvarsfuld arbejdskraft.

Danmarks billigste

Sådan indleder Nick K et brev til nationen! om den i hans øjne helt urimeligt uhygiejniske butik Coop365 driver i Ordrup i velhaver kommunen Gentofte nord for København. Nick har sendt flere fotos med i brevet, og hans håb er at hans mail kan få COOP til at tage affære.

Det ku' Netto ikke lide

Coop 365 blev prisvinder i maj i Politikens Pristjek, og nationen! har bedt COOP om at svare på, hvordan de selv vil beskrive situationen i butikken - og om de kan anbefale kunder, at handle i den omtalte butik. Det svare COOP på nedenfor. Nicks brev fortsætter nemlig således:

Men det går jo ikke

- Så vidt jeg ved røg den seneste butikschef simpelthen UD - muligvis af samme årsag? .

- Lige nu er det unge (teenagere?) uden den fornødne uddannelse og erfaring i supermarkedsdrift mv., der styrer butikken om aftenen herude, hvor problemet især gør sig gældende.

- Det går jo bare IKKE med en sådan fuldstændig UACCEPTABEL fødevarehygiejne i danske fødevarebutikker.

COOP-direktør: Kunder har ret

- Det kan alle vel se, skriver Nick, og nationen! har spurgt Coop365, hvordan se selv vil beskrive situationen i butikken – og om de kan anbefale kunder at handle i den butik. Og det svar de på sådan her

:

- Kunden har ret i, at standarden i butikken søndag aften var helt uacceptabel.

- Det skyldtes en kombination af, at den hidtidige ledelse netop var stoppet, og et teknisk problem i butikken.

Butikken er blevet gjort ren

- I dag er en ny leder startet, butikken er blevet rengjort, og vi forventer derfor, at den kommer tilbage til en standard, der er tilfredsstillende, så det også i fremtiden vil være en butik, vi varmt vil anbefale kunderne at handle i, skriver COOPs informationsdirektør, men hvad tænker du?