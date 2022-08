El-bilejer anklager: Tyveri

- Vi kører elbil, og vores forbrug er ca. 900 kwh i kvartalet for al den strøm, vi forbruger.

- Sidste år udgjorde momsen 120kr/kvartalet. På den sidste afregning i juni var momsen 599 kr., altså 5 gange op i indtjening til staten.

Drop momsen

Sådan indleder John L. et brev til nationen! om de voldsomme prisstigninger på el, der bl.a har betydet, at prisen for at fylde en el-bil op, nogle gange kan være dyrere end at tanke en benzin-bil. Og om de danske politikeres indsats - eller rettere mangel på samme - for at hjælpe el-forbrugerne. John har set, at politikere i Sverige taler om at droppe momsen på energi - og måske har han også set de at norske politikere, taler om at indføre en makspris på el.

Moms på el: Abnorme summer

Fra 120 til 599 til 1100 kroner

Hans brev - som han håber kan være med til skubbe til de danske politikere - fortsætter nemlig således:

- Nu - i dag - er elprisen gennemsnitlig 6,26 inkl. alle afgifter

- Momsen udgør 1,25kr/kWh., så næste kvartal vil moms for 900Kwh være ca. 1100kr. Dvs cirka 9 gange så meget, som vi gav sidste år for samme forbrug.

Staten er stor tyveknægt

- Staten er her den store tyveknægt.

- Elafgiften og momsen på el skal helt væk indtil markedet normaliseres, skriver John.

nationen! bad torsdag Skatteministeret svare på, hvor meget de har fået ind i moms fra el-forbrug i første halvår 2022, sammenlignet med første halvår 2021. De er ikke vendt retur.