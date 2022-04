El-kunder får milliarder retur

I Norge tjener staten tykt på de høje energipriser - og nu har regeringen vedtaget at forlænge og forhøje hjælpepakkerne til landets el-kunder. Hvis prisen på strøm passerer 70 norske øre pr. kilowatt-time (54 danske øre), betaler staten hele 90 procent af merprisen.

- Meget tyder på at energi-priserne kan blive liggende på et højt niveau resten af året.

- Og for at skabe forudsigelighed har regeringen varslet, at den vil forlænge de midlertidige strømstøtteordninger frem til marts 2023.

- Det vil koste 7,8 milliarder kroner, og dermed er der vedtaget eller foreslået strømstøttetiltag for mere end 20 milliarder kroner.

Hvorfor først fra 70 øre?

Sådan skriver den norske regering på regjeringen.no om den massive støtte norske elforbrugere kan få fra staten, nu hvor energipriserne hamrer afsted.

Hvis prisen på strøm passerer 70 (norske) øre pr. kilowatt-time, betaler staten 70 procent af merprisen. Fra oktober 2022 betaler staten 90 procent. Men ser man på de kommentarer, der er skrevet på avisen Bergens Tidendes Facebook-profil, så burde støtten være endnu højere:

Staten scorer - og betaler smuler retur

- Strømstøtte er bedre end ikke ingen strømstøtte.

- Men hvorfor skal den gælde fra 70 øre. Det er jo noget vås!

- Vi har ALDRIG betalt mere end 10-35 øre, skriver Espen B. der synes staten burde indføre en fastpris.

- De scorer store indtægter og giver lidt af smulerne tilbage - og synes de har gjort et godt job, skriver Ole N. og Kristoffer B. er noget mere direkte i sit ordvalg:

Få hovedet ud af røven

- De må få prisen ned med det samme. Politikerne må få hovedet ud af røven, og få os tilbage til normale strømpriser, skriver han.

I Danmark har politikerne vedtaget at sende en varmecheck på i alt 2 milliarder kroner til de husholdninger, der har gas eller el-varme - og som tjener mindre end 650.000 pr år - men hvad tænker du?