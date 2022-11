El: Mystisk rabat breder sig

Endnu et elselskab synes det er synd, at deres kunder med elbil-ladere bliver 'snydt' for rabat på el-afgiften. Så nu får OKs kunder med elbil-ladere også dobbelt rabat

- Vi vil gerne mindske usikkerheden for vores kunder, så de ved, at de fortsat kan regne med en lavere kWh-pris på strømmen til bilen.

- Vi vil skabe tryghed ved at tilbyde et midlertidigt energitilskud.

Mystisk rabat: Solcelle-Allan undrer sig

87 øre pr. kwh eller 1400 kr

Sådan siger Kenneth Korsgaard, markedsdirektør i OK, til Energiwatch.dk om den elafgifts-rabat selskabets kunder med elbil-lader har fået hidtil i form af refusion af al-afgiften, En rabat, som nu bliver nul kroner værd, fordi alle danskere jo slipper for dyr elafgift fra 1. januar og mindst seks måneder frem.

OK følger dermed efter Norlys, der også mener, det er synd for elbil-ladekunderne, at alle nu får rabat. OK vil give 87 øre pr kilowatttime i rabat til elbilaldekunderne. Norlys vurderer, at deres rabat er cirka 1400 kr værd.

Kunder med privat ladeløsning og elaftale hos OK, får automatisk en rabat i første halvdel af 2023, der svarer til elafgiftsrefusionen. I perioden udbetaler selskabet 87 øre pr. kWh, man oplader på sin elbil - også selvom elafgiften allerede er trukket fra den samlede kWh-pris.

Annonce:

Langt mere grøn transport

- Vores håb er, at (den dobbelte rabat red) betyder, at endnu flere fortsat vil vælge elbilen til, så vi får langt mere grøn transport, sagde Norlys-direktøren, da han for to uger præsenterede et regnestykke der viser, at elbilejere, der kører f.ex. 16.000 kilometer om året, vil få en ekstra besparelse på ca. 1.400 kroner i den første halvdel af 2023.

Giver dobbelt rabat: Elselskab i gavehumør