El-selskab advarer: Høje regninger på vej

De næste regninger er så usædvanligt høje, at det svenske el-selskab ikke tør sende dem ud uden at sende en advarselsmail på forhånd

- Vi er på vej mod den dyreste elregning nogensinde.

- Det gælder flertallet af vores kunder, siger hun.

- I forhold til den tidligere afregning (november) skal man regne med, at denne er dobbelt eller tre gange så høj.

Nul strøm: Alle bør have en plan B

Den næste regning bliver usædvanlig høj

Sådan siger Maria Erdmann, direktør i det svenske el-selskab God El, til Aftonbladet, om at hun i denne uge har sendt en ret speciel mail til kunderne.

For mailen handler om det de fleste svenskere og danskere forlængst har fattet - nemlig at priserne er stukket af - helt af.

El-selskab håner kunder

Så bliver det lettere

Men selv om God El altså synes at selve regningerne er så voldsomme, at kunderne skal forberedes, så er Aftonbladets læsere ikke helt med på ideen:

Annonce:

- En advarsel gør det helt sikker lettere at betale regningen, skriver Martin J. således i en kommentar på mediets Facebook-profil.

- Advarselsmail. Det burde Miljøpartiet have sendt ud for mange år siden om at deres politik har ført til høje elpriser, skriver Glen S., men hvad tænker du?

Skuffede kunder: Tre store problemer