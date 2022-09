El-selskab håner kunder

- De er ikke rigtig kloge.

- Hvordan fanden skal man skaffe sig en 'buffer' til elektricitet på 35.000 kroner.

- Vi bor i en el-opvarmet villa fra 70'erne - hvordan skal vi overleve vinteren??

- Det er en forbandet skandale. Skam jer.

Atomkraft-bombe: Vil genåbne Barsebäck

Spar op eller gå i banken

Sådan skriver Emma D. i en af de 579 kommentarer, der er skrevet på SVT NYheters Facebook-profil om den energidirektør fra Varberg Energi, der har bedt kunderne om forberede sig på vinterens el-regninger:

- For ikke at ende i en håbløs situation, når vinterens elregninger dumper ned i postkassen/indbakken, bør den almindelige boligejer allerede nu afsætte en buffer på omkring 50.000 SEK (35.000 danske kroner).

God ide at tale med banken

- Hvis du ikke har den mulighed, er det en god idé at begynde at tale med din bank nu, skriver selskabet nemlig ifølge Varberg Tidning. Og direktøren forklarer, at de har valgt at kommunikere i klart og tydeligt sprog, fordi situationen kan blive alvorlig.

Skal vi også hånes?

Men Emma D er ikke den eneste, der synes elselskabet skal skamme sig:

- Folk har det svært, men skal de også hånes?!

- 50.000, hvordan i alverden skal et almindeligt menneske kunne klare det, skriver Gunilla E. i en anden kommentar, men hvad med dig?

