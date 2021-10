Elbil-chauffør truet med tæsk

- Hej.

- Jeg kører taxa i København.

- For det meste kører jeg i en el- eller brint-bil, og jeg er glad for at kommunen (miljø og teknisk forvaltning) har lavet tiltag til at fremme den grønne omstilling, så vores by kan blive mere grøn.

Dieselbiler holder der ofte

- Blandt har de jo lavet holde pladser for grønne taxaer (zero immision biler, el&brint).

- Men i de grønne baner hersker jungleloven.

- Der er ingen respekt for reglerne, de gamle dieselbil chauffører holder der meget ofte.

Tegning: Patrick Byron

Sådan lyder de første linjer i en mail om grøn taxakørsel og god opførsel nationen! har modtaget fra en taxa-chauffør, der gerne vil have fokus på, at Københavns Kommunes grønne tiltag med grønne taxa-baner ikke virker. Chaufføren tør ikke stå frem med navn (nationen! ved selvfølgelig hvem han er), for når han har prøvet at fortælle dieselchaufførerne, at de holder forkert, er det ikke gået så godt.

Truet med tæsk og bokset

Og når han har ringet til myndighederne for at melde dem, er der ikke sket noget. Hans brev – som nationen! har bedt Københavns Kommunes teknik og miljøforvaltning om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg er blevet truet med tæsk og prøvet blive bokset ind i bilen af de andre, når jeg har når sagt til de chauffører, at de burde flytte deres biler fra disse grønne afmærket baner.

- En gang så slemt, at jeg ikke ku’ køre.

Foran hovedbanegården

- Det er sket både foran København Banegård og Kongens Nytorv (overfor fransk konsulat). Og der er ingen konsekvenser for dem, skriver chaufføren, og nationen! har spurgt kommunen, hvad de gør eller vil gøre for at sikre, at det er grønne taxaer, der holder i de grønne baner, og enhedschef Jesper Borch fra Område for Parkering, Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt dette svar:

Kommunen: Vi øger tilstedeværelsen

- Vi vil i den kommende tid øge vores tilstedeværelse og vejlede omkring de nye grønne taxipladser, så vi kan sikre, at de ikke benyttes af taxier, som ikke har lov til at bruge dem.

- Samtidig vil vi fra kommunal side gerne opfordre både chauffører, vognmænd og taxiselskaber til at hjælpe med at kommunikere budskabet ud blandt kollegerne i branchen, så vi ved fælles hjælp får taget hånd om problemet, skriver enhedschefen, men hvad tænker du?