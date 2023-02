Elbil-ejer: Gad godt atomkraft

- Som elbilejer er jeg meget bevidst om priserne, og det er lykkedes at lande en årsafregning på knap 8000 kr for 2022.

- ANDEL er vores leverandør, og de er jo meget forelskede i vindmøller, til lands og til vands.

- Men det er jo fuldstændig håbløst med alle de møller.

- I sidste uge var det stor set vindstille i Danmark og i denne uge er det stort set det samme, så den grønne del af strømmen på nogle tidspunkter var/er nede på omkring 6%, hvilket jo er helt godnat.

Nu er Dan Jørgensen ude

Sådan indleder John L. et brev til nationen! om at være dansker og elkunde. John har bemærket, at danskerne ifølge EU betaler mest af alle for at få strøm i stikontakten. Og han har også set, at atomkraftlande som Frankrig, Finland og Sverige har priser, der er noget lavere. Hans brev fortsætter derfor således:

Seneste tal fra Eurostat er fra første halvår 2022. De viser, at danskerne betaler mest af alle for strøm i Europa.

- Der må altså være en mulighed for at få a-kraft i Danmark nu, hvor Dan Jørgensen er sat uden for indflydelse.

- Selv Anders Lund Madsen er blevet skeptisk over for atomkraftmodstanden, og han er godt nok rød.

Sol og vind er ikke sjovt mere

- Sol og vind var sjovt i ’gamle dage’, nu er a kraft mere sikkert og mindre forurenende.

- Og det virker hele døgnet, skriver John, der mener, at der bør stå 4-5 atomkraftværker i Danmark. Og at hans selskab Andel burde bygge det ene.

Gigant vil bygge a-kraftværk på fem år

Atomkraft har været et stort debatemne på nationen! i årevis, og i efteråret – da Andel kørte kampagne for vindmøller og samtidig fortalte, at de ville investere 45 milliarder i grøn energiproduktion - sendte Andels kommunikationsdirektør Rikke Harbo Trikker, det her svar til nationen!:

ANDEL: Atomkraft er skrevet ud af energiforsyningen

- Hvad angår atomkraft, så holder vi os til, at det blev skrevet ud af den danske energiforsyning tilbage i 1985.

- Det er i øvrigt værd at bemærke, at havvindmølleparker og solcelleanlæg i dag opføres uden offentlig støtte. Det vil atomkraftværker ikke kunne, lød det fra Andel.

Sveriges nye regering vil satse på atomkraft, i Norge har tidligere statsminister Erna Solberg fremsat forslag om at undersøge mulighederne for atomkraft, men hvad siger du?