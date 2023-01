Elbil-fælden: Vidste det ikke

- Jeg vil gerne klage over en bøde, jeg fik den 16.12.22.

- Den er givet til min bil, en VW ID4.

- Bøden er givet fordi bilen åbenbart er for tung.

Betal 850- din bil vejer for meget.

Mine forældre kørte

Sådan skriver Thomas E. i en mail til Lejerbo - en mail han også har sendt til nationen!, efter at have læst om Gitte, der sørme også fik en bøde for at holde på en Lejerbo-P-plads med vægtbegrænsning. Gitte havde nemlig bedt nationen! om at hive fat i Lejerbo, og hun endte faktisk med at få bøden refunderet.

Trækker 'tung' p-bøde tilbage

Og de ved ikke hvad bilen vejer

Men Thomas' har ikke haft held med at få Lejerbo til at trække bøden tilbage, selv om han har forklaret, hvad der er sket:

- I det her tilfælde var det mine forældre på 70 år, der havde lånt bilen.

- De besøgte så min bror, som bor i ejendommen (Egevolden).

- Og de er ikke klar over bilens vægt og min bror som bor der, er heller ikke, skriver Thomas, der har fået denne klar afvisning fra Lejerbo i Storkøbenhavn:

