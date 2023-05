Elbil-kaos: Betaler alt for meget

- Det er jo mobiltelefonimarkedet om igen.

- Der skal nok komme styr på roaming og prisgennemsigtighed - om ikke andet så fra EU’s side - Men det ville være god stil at udbyderne selv gik i gang.

Sådan skriver Thomas R. i en af de 35 kommentarer, der er skrevet på Finans,dk's Facebook-profil om en kommende rapport om elbil-lademarkedet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der tilsyneladende er fyldt med fælder:

- Den halvdel af forbrugere, der ikke har valgt den billigste løsning, kan i gennemsnit spare 320-520 kr. hver måned, hvis de i stedet vælger den billigste løsning.

Fuldstændig uoverskueligt

- De betaler dermed i gennemsnit over 70 pct. mere end nødvendigt for at få dækket deres opladningsbehov står der ifølge Finans i udkastet til rapporten, der ligger til høring hos brancheaktører. Men Thomas er ikke den eneste, der har tænkt tanken, at nogen må gribe ind:

- Opladningsuniverset, inkl hjemmeopladningen, er fuldstændig uoverskueligt.

- Hvilket er hovedårsagen til at vi ikke har en elbil, som nr. 2 bil i dag, skriver Jørgen N. i således i en anden kommentar, mens Kai H. har en stille bøn:

- Utroligt, at de ikke kan finde ud af at lave samme pris i hele landet.

- Ligesom benzinselskaberne kan, skriver Kai, men hvad siger du?

