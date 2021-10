Elefantdame: Så må jeg blive kriminel

- Om jeg så skal gå til en illegal tatovør, og det derfor bliver ulovligt, vil det ikke stoppe mig.

- Så må jeg i en alder af 52 år blive kriminel.

Sådan siger en af de kunder Jyllands-Posten mødte i en tatoverings-salon i Holstebro forleden om de nye EU-regler om farve-stoffer, der betyder at det hæderkronede erhverv stort set kan lukke fra nytår.

Branche mangler svar: Hvor er farverne?

Underground

Kunden - en kvinde på 52 år - har lige fået lavet otte små tatoveringer af elefanter, der marcherer ned ad det ene ben. Hun har nemlig otte børnebørn. Fem tændstikfigurer pryder en underarm. Hun har nemlig fem børn. Og hendes farmors portræt er prikket ind i den anden. Og hun vil - ligesom en del andre danskere - ikke stoppe sit tatoverings-projekt, bare fordi EU forbyder det pigment, der er i blækket.

- Der kommer stadig til at blive tatoveret, det er jeg overbevist om. Det kommer bare til at foregå underground.

Civil ulydighed

- Den lov tvinger os jo til civil ulydighed. Ellers får vi ikke brød på bordet, siger en tatovør fra Fyn til Fyens.dk, og Jørgen Serup, professor og overlæge ved Bispebjerg Hospital, Hudafdelingen, og chef for Tatoveringsklinikken, forudser også, at tatovørerne bliver skubbet over i illegalt arbejde.

- Det er en katastrofe for branchen, for den her regulering betyder, at man i virkeligheden ikke kan tatovere lovligt længere, fordi kravene er så urealistisk høje og helt umulige for producenterne at leve op til, har tatoverings-overlægen sagt til Ekstra Bladet. Men hvad siger du?